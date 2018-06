César Villanueva niega enfrentamiento con Congreso por publicidad estatal

El primer ministro César Villanueva reiteró que el Ejecutivo presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal, que fue aprobada por insistencia por el Parlamento. Sin embargo, aseguró que esa discrepancia no significa que haya un enfrentamiento con el Congreso.

"Vamos a discrepar en el tema de la ley mordaza. La discrepamos y tajantemente. Y vamos a ir al TC para buscar su inconstitucionalidad, lo vamos a hacer. ¿Eso nos pone en diferencia, a pelear con el Congreso? No. Es una ley que ellos creen conveniente y nosotros no", dijo en entrevista con el programa "Agenda Política".

César Villanueva también puso como ejemplo el sistema de etiquetado mediante octágonos, que el Ejecutivo reglamentó.

"Fuerza Popular no quieren y nosotros sí. Nosotros hemos reglamentado, hemos sacado la norma. Eso no va a ponernos a pelear. La política es así", agregó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros se refirió a otras discrepancias que hay con el Parlamento y mencionó el caso del jefe de Seguridad, Walter Jibaja, acusado de haber insultado a congresistas y periodistas. Consideró que el Poder Legislativo debe tomar una "determinación rápida" sobre este hecho.

Asimismo, se pronunció sobre las presuntas irregularidades administrativas en el Parlamento y señaló que tienen que existir mecanismos de la contraloría para determinar responsabilidades.

"El Congreso no es territorio liberado que no se pueda entrar y no se pueda revisar. Hay una confusión sobre eso", remarcó.