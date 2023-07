Los seis congresistas invitados a China por la empresa privada DPL Group, con sede en México, no han rendido cuentas respecto a los gastos de este viaje, que se extendió por 12 días. Si bien los costos fueron asumidos por el referida compañía privada, han evitado dar detalles sobre el tipo de alojamiento y gastos que fueron subvencionados por la empresa que tiene vínculos con marcas de tecnología.

Una vez en Perú, cuatro de ellos rechazaron haber incumplido el Reglamento del Código de Ética y que no se trató de dádivas o donaciones por parte de la empresa privada. De otro lado, aseguraron que se someterán a las investigaciones que se puedan iniciar en el Congreso.

Los congresistas justificaron el viaje argumentando que como representantes requieren capacitaciones respecto a tecnología. También confirmaron que la convención tecnológica a la que fueron invitados tuvo solo dos fechas. El resto de días cumplieron visitas a puertos y ciudades tecnológicas.

Las justificaciones

La congresista Karol Paredes (Acción Popular), aún presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, respondió el último miércoles a Canal N por el viaje hecho a China. En diálogo con el citado medio dijo que no había cometido ninguna infracción al Reglamento del Código de Ética del Parlamento.

“Nosotros no estamos generando ningún problema al reglamento de Ética porque no estamos perdiendo la objetividad o imparcialidad. Estamos siendo bastante transparentes”. Karol Paredes (Acción Popular)

Paredes también comentó que aunque se trata de una “organización” privada la que financió este viaje, no se trata de un lobby debido a una donación. Para la congresista, lo que les permitió estar fuera del Perú por 12 días no fue una donación o dádiva.





“Son organizaciones privadas, pero eso no quiere decir que generamos un lobby”.

“Para nosotros no [es una donación]. Es la invitación de una organización donde no solo participaron políticos peruanos”.

“No hay donación ni cuestión irregular. Fuimos a una feria tecnológica para conocer propuestas tecnológicas”.

“Habría que preguntarle a la empresa cuáles son sus intereses. Nosotros participamos de la feria porque el interés es conocer lo que vienen desarrollando”.

Karol Paredes, de Acción Popular, es presidenta de la Comisión de Ética hasta que se cambie a la directiva.

De otro lado, Paredes se negó a aclarar cuáles fueron los gastos de la empresa privada que los financió en lo que se refiere a hospedaje y alimentación.

“No puedo responder [cuánto costó el hospedaje] porque no tengo conocimiento. Ese es un tema que no me ha interesado [el nombre del hotel]”.

“Si quieren saber [dónde estuvimos hospedados] investíguenlo”.

“No me acuerdo ni qué he comido. Han sido tantas las comidas que hemos comido que ya ni me acuerdo”.

Por su parte, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) también confirmó que estuvieron al menos 11 días en China junto a la comitiva -dos de ellos en la feria tecnológica-, que el pasaje fue parte de la invitación y justificó que como política debe tener “las competencias para poder aplicar políticas públicas”. También consideró que no ha infringido el Reglamento de la Comisión de Ética, aunque confesó no haberlo leído.

"No lo he leído [el reglamento antes de viajar] y si lo hubiese leído también me hubiera ido porque no siento que genere un daño al Estado. No lo he hecho [haber leído el reglamento]". Kelly Portalatino (Perú Libre)

La congresista también se allanó a las investigaciones que puedan desarrollarse, pero comentó que no hay ningún conflicto de interés por el viaje hecho. Sin embargo, en otro momento mencionó que hay empresas de telecomunicaciones cuyas concesiones en el país concluirán y que se sienten “amenazadas” por los congresistas que viajaron a China.

"Probablemente hay algunos conflictos de intereses que algunas empresas de telecomunicaciones ya se vencen sus concesiones y de las cuales probablemente se sienten amenazadas porque nosotros hemos ido a China".

“Hay empresas de telecomunicaciones en el país que ya terminan sus concesiones. He ido a empresas que brindan información. No me hace a mí que tenga conflicto de interés”.

El presidente Pedro Castillo tomó juramento a la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino como nueva ministro de Salud. Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec

Portalatino añadió que los congresistas, tras la convención tecnológica de dos días, visitaron ciudades inteligentes.

“China es una potencia mundial y no tiene nada de comunista. […] Tiene un capitalismo también y eso llama mucho la atención”.

“Del 28 al 30 de junio [fue el evento]. Para China son tiempos grandes. Después de la feria hemos ido a ver ciudades inteligentes, que carece el Estado peruano”.

La congresista Kelly Portalatino responde a los cuestionamientos de su viaje pagado por una empresa privada a China. Siga la entrevista en @canalN_ pic.twitter.com/FeYXtyfckS — Canal N (@canalN_) July 7, 2023

El congresista Ilich López (Acción Popular) justificó el viaje a China debido a que, bajo su análisis, el financiamiento no se trató de una dádiva. “Porque he leído el reglamento [de Ética] he aceptado el viaje. Justamente porque no se infringe de ninguna manera el reglamento. En el reglamento se habla de dádivas. Cuando alguien interpreta una norma, la interpreta no con lo que uno cree que es una dádiva, sino con un diccionario, un reglamento, la Constitución. Sobre todo con el Código Civil. El artículo 1621 del Código Civil menciona que la definición de dádiva es transferir algún bien respecto a un tipo de acción. Porque conozco el reglamento consideré que es sumamente importante ir a este tipo de eventos para compartir conocimientos a nivel no solo de Latinoamérica, también otros como China”, dijo López en entrevista con Canal N.

"En el reglamento se habla de dádivas. Cuando alguien interpreta una norma, la interpreta no con lo que uno cree que es una dádiva, sino con un diccionario, un reglamento, la Constitución. Sobre todo con el Código Civil". Ilich López (Acción Popular)

El legislador también adelantó que asumirá las responsabilidades que tenga, pero indicó que “en este viaje hemos participado académicamente”.

El viernes, el congresistas López fue consultado por la prensa respecto a si tuvo algún acercamiento con las empresas participaron en estas reuniones y esta fue su respuesta: “Hemos ido a la China, se supone que han estado puros chinos” .

Finalmente, Silvia Monteza, congresistas de Acción Popular y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, informó a RPP que antes de viajar consultaron para conocer si había alguna restricción. Incluso informaron a Oficialía Mayor y al presidente del Parlamento respecto a este viaje. Una de las justificaciones fue que este tipo de viajes ya se habían hecho anteriormente.

“Antes de viajar hemos hecho las consultas, para que nos digan si estamos violando este principio. […] Varios abogados, con Oficialía Mayor también hemos consultado. Nos dijeron que esta es una práctica que la han hecho muchos congresistas, no solo nosotros. Por qué no cuestionaron a los congresistas que lo hicieron años anteriores. Han ido también a China, invitados por empresas privadas”.

“Hemos cursado el documento pidiendo licencia. Cuando la empresa es privada y el Congreso asume los gastos, hay que pedir la autorización de la Mesa Directiva. En este caso no han salido fondos. Nosotros hemos llevado el documento, el presidente tenía conocimiento, el Oficial Mayor tenía conocimiento. No hay nada oculto, todo es claro. No nos hemos saltado ningún artículo de la ley”.

En otro momento, Monteza dijo a Canal N que no hay un conflicto de interés debido a que no está desarrollando ningún proyecto que involucre o beneficie a las empresas patrocinadoras del viaje. Tampoco respondió qué tipo de hospedaje tuvo la comitiva, pues le pareció un dato “irrelevante”.

“No [hay conflicto de interés] porque no tengo ningún proyecto de ley que beneficie a estas empresas. Nosotros no legislamos con nombre propio. Nosotros legislamos en base a la necesidad de un país”.

“Han sido en varios lugares, varios hoteles, y los nombres están en chino, entonces es algo irrelevante”.

En diálogo con RPP, Monteza opinó que se ha hecho un “show” de este tema, pues consideró que no se trató de una dádiva -como han sostenido los demás congresistas- y que tampoco se configura algún conflicto de interés respecto a su función legislativa. “ Eso no es una dádiva , no hay ningún conflicto de intereses porque no tengo ningún proyecto de ley que vaya a beneficiar a esas miles de empresas que han participado en este evento de telecomunicación. Me fui pensando en los electores que me eligieron en mi región Cajamarca, que tenemos más del 50% que no tiene telecomunicación, internet, energía eléctrica”, declaró.

Indicó que los congresistas participaron para “renovar sus conocimientos”. “No hemos violado ningún artículo de la ley. Si nosotros hemos violado el Reglamento de Ética. Nada más [hemos recibido el boleto de avión, comida y desplazamientos] y cosas particulares hemos gastado nosotros. No hemos recibido ninguna dádiva”, reiteró el último jueves. Según Monteza, tampoco hay algún compromiso de inversión con las empresas financistas del viaje a China.