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Resumen

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Donald Trump estaba tan impresionado con el aura del poder papal, que viajó a las exequias de Francisco el 26 de abril del 2025. A su regreso a Washington dijo en broma en una conferencia de prensa: “Me gustaría ser papa. Es mi opción número uno”. Días después difundió, en su red Truth Social, un meme de sí mismo vestido como papa. Si el presidente más empoderado del mundo reconocía de esa forma la autoridad moral del papado, ¿cómo no iba a querer nuestro precario presidente su foto con León XIV y, si es posible, colgarse de su sotana?

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.