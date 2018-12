La congresista Paloma Noceda (no agrupada) confirmó este martes que denunció ante la Comisión de Ética Parlamentaria a su colega Luis López Vilela (Fuerza Popular) por presuntos tocamientos indebidos.

En diálogo con RPP Noticias, la legisladora, quien perteneció a la bancada naranja desde julio del 2016 hasta julio del 2018, precisó que se sintió identificada con la aeromoza que denunció al congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) por presuntos tocamientos indebidos, por lo que no dudó, en el pleno del último sábado, ser consecuente “en nuestra lucha contra la violencia hacia la mujer”.

En ese sentido, Paloma Noceda volvió a comentar que dos congresistas le dijeron que “alegraba el panorama” en su primer día como parlamentaria de la República.

Sobre ello, indicó que “parecía que ellos querían dar un cumplido, pero para las mujeres no se trata de un cumplido, una va a trabajar, no va a alegrarle el panorama a nadie”. Tras ello, brindó detalles sobre la presunta agresión de su colega Luis López Vilela.

“El caso que sí fue invasivo y que fue irrespetuoso fue el de este congresista que me cogió el cuello luego de una reunión de bancada cuando yo ni siquiera tenía una relación de amistad con él. Con las justas nos dirigíamos la palabra de hola y chau”, manifestó.

“No sé si esas son sus costumbres o está acostumbrado a hacérselo a otras mujeres, pero se equivocó totalmente, además vino por la espalda, por donde no se puede prever la situación”, reclamó.

En otro momento, Paloma Noceda indicó que nunca habló con Luis López Vilela porque le causaba repulsión, y que, en lugar de ello, conversó con Luis Galarreta, quien en ese entonces era el vocero titular de Fuerza Popular.

“Le dije ‘mira, este señor me está incomodando’. Él me dijo ‘sí, me he dado cuenta de que es medio mandado’, en otras palabras. Después no volvió a pasar, entiendo que habló con él. Lo que yo quería era una solución por el momento. Prefería decírselo a quien era mi vocero”, comentó.

Finalmente, la congresista no agrupada señaló que espera ser citada cuanto antes por la Comisión de Ética Parlamentaria, al igual que sus colegas Luis Galarreta y Luis López Vilela.