En una entrevista con El Comercio, la secretaria general del partido celeste también adelanta su intención de presidir la cámara de diputados.

— El congresista Roberto Sánchez ha adelantado que no reconocerá al gobierno de Keiko Fujimori y denuncia “un fraude en proceso”. ¿Cómo interpreta usted esta actitud?

¿Dónde estaba Sánchez en la primera vuelta, cuando estaba en el sexto lugar y, en una noche, apareció en el segundo lugar? Él dijo públicamente que iba a reconocer las elecciones fuera cual fuera el resultado. Ahorita lo que está haciendo- sabiendo que las actas ya están al límite y que no hay votación que le favorezca- es una pataleta. Pero esta ni siquiera se sostiene, [sus aliados como] López Chau han dicho que van a reconocer las elecciones. Yo creo que, si Sánchez ni siquiera pudo llegar a ser diputado, mucho menos va a tener un peso político en este momento.

— ¿Cuál será la relación de Renovación Popular con el gobierno de Keiko Fujimori? ¿Formarían parte de un Gabinete Ministerial?

Cuando nosotros dimos el apoyo a Keiko Fujimori fue sin ningún tipo de condicionamiento. Para nosotros, el país está primero ante la crisis política que existía y ante la posibilidad de que personas como Sánchez y todas las que lo acompañaban pudieran tomar el poder. En ese momento, nosotros dejamos de lado cualquier tipo de problema, discrepancias, apostamos por Keiko Fujimori, para que las bancadas puedan trabajar orgánicamente dentro del Congreso, pero no hemos firmado tampoco un cheque en blanco […] Nunca hemos pedido nada a cambio, ni mucho menos ser parte del Gabinete o tener algún cargo importante dentro del Ejecutivo.

— ¿Y pondrán a disposición a sus técnicos y a su plan de gobierno?

Si nos lo solicitan, nosotros estaríamos encantados de que usen las buenas propuestas que tenía el plan de Renovación Popular. He escuchado a Keiko Fujimori decir que su Gabinete será de puertas abiertas y de ancha base. Yo creo que los planes de gobierno de los diferentes partidos, así no sean de la misma tendencia, si tienen cosas importantes en el agro, la pesca, la pobreza extrema, transporte e infraestructura, [se pueden utilizar]. Acá lo importante es que Keiko Fujimori sepa que tiene las puertas abiertas también de parte de Renovación Popular para poder apoyar a que exista gobernabilidad en el país.

— En el Congreso, ¿Renovación Popular será una bancada de oposición? ¿Ejercerán una fiscalización constante?

Siempre hemos sido una oposición responsable. Nuestro trabajo es fiscalizar independientemente de dónde venga o de dónde sea el Ejecutivo. Lo que hemos tratado es que sea una fiscalización responsable y no, como se dio en muchos casos [en el actual Congreso], que se hizo una extorsión usando esta figura. No participamos en el bloque democrático, hemos sido independientes de alguna manera dentro de nuestra línea política.

Norma Yarrow fue la segunda diputada con mayor votación en las elecciones generales. Ella obtuvo 124,537 votos preferenciales. Esta será su segundo periodo en el Congreso. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

— ¿Cuáles serán los tres ejes o prioridades de Renovación Popular en el Congreso bicameral?

Un eje que debemos apoyar es la seguridad, todo el país está en problemas en este sector. Otro tema sumamente importante para nosotros es la salud. La salud está totalmente resquebrajada, hemos visto muchísima corrupción dentro. Y otro punto que queremos ver es cómo se va a manejar el presupuesto. Ha habido leyes populistas que han aprobado nombramientos, el Congreso no tiene ejecución de gasto y eso hay que empezar a mejorar […] Al gobierno de Keiko Fujimori se le viene una etapa muy crítica, porque encuentra una caja fiscal compleja, y la corriente de El Niño puede golpear al país. Además, [en el Congreso] se va a tener que nombrar al presidente del BCR, a los integrantes del Tribunal Constitucional. Para todo esto hay que llegar a consensos.

— Usted es una de las diputadas con mayor votación. ¿Cree que Renovación Popular debe presidir la Mesa Directiva de la cámara baja? ¿Por qué?

Todavía no hemos conversado [sobre esa posibilidad] con mi bancada. A título personal, sí me gustaría presidir la cámara de diputados. Creo que es un momento crucial para que Renovación Popular y Fuerza Popular y otros partidos, para que se dé un llamado a la unión. Tengo la experiencia de muchos años, no solo se hacer política en el Congreso, sino también en las municipalidades. He trabajado 30 años como funcionaria pública. He sido una de las más votadas, tengo un buen número de leyes. Es difícil que una congresista sea reelecta y con una votación alta.

— ¿La formación de la Mesa Directiva en la cámara baja sería un camino para una alianza con Fuerza Popular?

No necesariamente, porque yo espero que exista una Mesa Directiva mixta, donde esté Renovación Popular, Fuerza Popular, y de repente Ahora Nación y también la bancada del señor Nieto. Acá lo que necesitamos es un mix de bancadas y que lleguemos a consensos en las votaciones. Los miembros de la Mesa Directiva actúan cada uno según su función, no es que el presidente del Congreso manda y ellos son un complemento. Cada vicepresidencia tiene una función y, por eso, es importante que sea una Mesa Directiva con algunos partidos que también puedan ser oposición.

— ¿Es un error de Rafael López Aliaga no jurar como senador? ¿No cree que debió liderar su bancada desde el Congreso?

Mira, nosotros tuvimos una reunión inicial y le sugerimos a Rafael que debería ir como senador, que él debería jurar y debería llevar adelante la bancada como presidente [del partido]. De ahí para adelante, todas las decisiones son únicas de Rafael. Él ha decidido. Como partido, nosotros respetamos lo que él decida. No puedo decir nada más, porque lo que él quiere hacer con su persona como presidente [del partido] pasa por decisión suya.

— Pero, a su juicio, ¿es un error o un acierto?

Yo no puedo dar un juicio [de valor]. Nosotros cumplimos con decirle que debería estar en la cámara de senadores, pero él indica que tiene procesos que debe seguir, a título personal, contra la ONPE y el JNE. Tiene un grupo amplio de abogados, por lo tanto, él tendrá que resolver eso con ellos. Ya es un tema personalísimo.

— El accesitario de López Aliaga es Absalón Vásquez, ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori. En el 2008, fue condenado a prisión por peculado en la modalidad de cómplice. Esto por haber apoyado la falsificación de firmas de Vamos Vecino. ¿Por qué permitir que una persona con este antecedente sea senador?

Nosotros no lo permitimos. Para tal caso, el que debería haber objetado es el JNE en el momento de la inscripción. En el caso de Absalón Vásquez, é sigue pagando una reparación al Estado y su caso, digamos, ya se cerró, ¿no? Por lo que he podido conversar con él es una persona que sabe muchísimo sobre la agricultura y es una persona reconocida en las regiones, porque estuvo en el gobierno de Alberto Fujimori. […] Hoy cualquier puede ser congresista, diputado y para senador hay que ser mayor de 45 años. Creo que los requisitos deben tener ciertos lineamientos. Hay que hacer muchísimas reformas para que realmente el Ejecutivo se dedique a trabajar en infraestructura y el Legislativo en lo que le corresponde, que es dar leyes bien analizadas.

— El Congreso saliente, de cual usted fue parte, tuvo a más de una decena de “mochasueldos”, a Los Niños, a un congresista desaforado y sentenciado por violación sexual, entre otros. ¿Cómo califica usted a este Parlamento que se va?

No sé si escuchaste el discurso de Fernando Rospigliosi [en el cierre de la legislatura], fue uno bastante centrado. Hemos sido un Congreso que empezó en el 2021 con Pedro Castillo, no existía absolutamente nada de paz en el país. Había conflictos, llamados a la revolución y a los “ríos de sangre”. Hubo ministros ligados al Movadef. Entonces fue un año duro y difícil para sostener la democracia en el país y que no se cerrara el Congreso. De ahí tuvimos la vacancia de Pedro Castillo, él dio un autogolpe y el Parlamento actuó como indica la Constitución.

Luego tuvimos al gobierno de la señora Dina Boluarte, quien a todas luces no cumplía con los requisitos. Uno no puede gobernar si no tienes una representación en el Congreso y ahí es donde yo sí voy a ser muy crítica respecto a algunas bancadas que cogobernaron con Boluarte.

— ¿Qué bancada, por ejemplo?

Lo digo abiertamente, APP prácticamente tenía copados los ministerios. Mira lo que ha pasado en el Ministerio de Salud. Entonces, una cosa es ayudar a un Ejecutivo y otra cosa es ser parte del Ejecutivo para tus intereses personales. Eso de ninguna manera puede suceder esta vez. Sobre los “mochasueldos”, yo creo que la Comisión de Ética [en el nuevo Congreso] tiene que estar formada por gente notable y externa al Parlamento. Los congresistas no pueden ser juez y parte. Y que se apliquen realmente las sanciones.

Hemos visto con mucha vergüenza casos muy aislados, casos particulares, porque no podemos meter a todo el Congreso en un solo bolsón. Sí, hubo “mochasueldos” y también una persona que está en prisión por la acusación de violación, también Los Niños, que han dejado muy mal al Congreso. Pero también tenemos que ver las reformas que se hicieron, se mantuvo cinco años la democracia en el país.

— ¿Cuál es la autocrítica que puede realizar Renovación Popular? ¿Y qué debe evitar este nuevo Congreso?

Por ejemplo, la bancada al comienzo se fraccionó, tres miembros tuvimos que irnos a otra bancada. Eso pasa cuando hay personas que son dictadoras. Por eso nos fuimos tres personas a Avanza País. Renovación Popular tuvo que reconstruirse. Tuvimos errores fuertes en ese sentido. Pero no nos pueden señalar de corruptos. Quizás fuimos, somos demasiados estrictos. Por ejemplo, no hemos permitido el festín que querían hacer [en el último pleno] con una ley a favor de los casinos, eso es perjudicar al país.

— Este Parlamento ha aprobado una serie de leyes que generan una perforación a la caja fiscal. Se estima un impacto de S/36,700 millones al año. ¿El Tribunal Constitucional debe corregir esta situación? ¿El nuevo Congreso debe continuar con la facultad de tener iniciativa de gasto?

Totalmente, de acuerdo, son leyes populistas como la creación de universidades. Y no solo hablamos de la ejecución de gasto, sino de los CAS, de los nombramientos, de subir el sueldo [a los integrantes de la JNJ], a la contraloría, cómo empezó este festival. Yo creo que estas leyes deben ser observadas y cuando entre el nuevo Ejecutivo deben buscar su derogación. Lo que se ha hecho es generar un aparato del Estado mucho más grande. Creo que se debe mejorar las condiciones de trabajo de las personas, pero no lo que ha hecho el Congreso, que es gastar el dinero como si tuviéramos esa facultad.

— ¿El TC debe poner punto final a esta situación?

Debería. Es la última instancia, ¿no? Pero esperemos que no estén metidos ahí también los miembros del TC con sus intereses particulares. El TC nos ha dado varias sorpresas, sobre todo en este período. Y sí, yo espero que se pronuncie indicando que el Congreso no tiene ejecución de gasto, que no puede hacer eso.