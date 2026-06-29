Por Sebastian Ortiz Martínez

La congresista Norma Yarrow, quien integrará la cámara baja del nuevo Parlamento bicameral, consideró que el trabajo de Renovación Popular será “fiscalizar” al Ejecutivo, “independientemente de dónde venga o sea”. Agregó que le sugirieron a Rafael López Aliaga jurar como senador, pero que su decisión de no hacerlo es “personalísima”.

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