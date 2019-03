Las nuevas imputaciones a César Hinostroza y los ex consejeros

El juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca aprobó ayer el pedido del fiscal de investigación preparatoria Jesús Fernández para modificar la tipificación de los delitos por los que el Congreso autorizó imputar al destituido juez supremo César Hinostroza y a los ex consejeros Guido Aguila e Iván Noguera, investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En el caso de Hinostroza, se acordó variar la imputación de patrocinio ilegal por la de tráfico de influencias agravado, cuya sanción es mayor.

En el caso de los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se aprobó cambiar la tipificación de patrocinio ilegal por la de cohecho pasivo específico.

El fiscal sostuvo que durante las investigaciones concluyó que no se hizo una correcta calificación de las imputaciones.

Los pedidos forman parte del proceso que se sigue a los imputados por la ratificación de Ricardo Chang como juez constitucional y el nombramiento de Juan Canahualpa como fiscal de familia, los cuales habrían sido producto de las gestiones de Hinostroza ante los ex consejeros.

“Si esos nombramientos se consiguieron a cambio de una contraprestación, eso no configura [en el caso de los ex consejeros] patrocinio ilegal sino cohecho, está mal calificado, tenemos que corregirlo”, argumentó el fiscal durante la audiencia.

El procurador anticorrupción Amado Enco respaldó el requerimiento del fiscal. Manifestó que se está corrigiendo un defecto formal en la calificación jurídica que hizo el Parlamento.

“El Congreso quiso minimizar los hechos y les dieron una manito a los ‘hermanitos’. Se quiso reducir el impacto jurídico calificando los hechos con tipos penales menos gravosos”, dijo.

Los abogados de los imputados pidieron al juez que rechace el pedido de la fiscalía, pues indicaron que no estaba haciendo una recalificación del tipo penal, sino introduciendo nuevos hechos, lo cual no está permitido.



Sostuvieron que si hay nuevos elementos se debería pedir una ampliación de la denuncia constitucional y ese procedimiento debería tramitarse ante el Congreso y no ante el juez. El magistrado Núñez Julca rechazó este argumento.



El fiscal replicó que los hechos planteados fueron vistos en el Congreso. Además, el artículo 450 del Código Procesal Penal indica que si en la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal puede pedir la recalificación sin requerir la intervención del Legislativo.



—Reaparece Aguila—

En la audiencia de ayer, estuvo el ex consejero Guido Aguila, uno de los investigados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.



Aguila aseguró que en el Congreso no se vieron los hechos que ahora presenta el fiscal para pedir la recalificación jurídica.