Nueve partidos políticos en capilla: ¿Cuál es su situación actual?

Hasta antes de la publicación de la Ley Nº 30414 en diciembre del 2015, los partidos políticos podían perder su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si no participaban en un solo proceso de elecciones generales. Esa norma que modificó varios artículos de la otrora Ley de Partidos Políticos —denominándola Ley de Organizaciones Políticas (LOP)— estableció que el registro se perderá, entre otros requisitos, por no participar en dos comicios consecutivos.

La modificación fue calificada por entonces como un “salvavidas”. Y definitivamente lo fue para agrupaciones que en las elecciones del 2016 decidieron retirar a sus candidatos al ver el poco respaldo en encuestas o no participaron de dichos comicios, pudiendo mantenerse vigentes pese a ello. Sin embargo, tras esos cambios, nueve de los 23 partidos políticos actualmente vigentes corren riesgo de dejar de existir formalmente si no participan en el proceso del 2021.

¿Cuál es la situación actual de esos nueve partidos?

—Partido Nacionalista Peruano—

Tras su fundación en el 2005 y posterior inscripción, llegó al gobierno en el 2011 con Ollanta Humala, actualmente investigado por presunto lavado de activos junto a su esposa Nadine Heredia. No participó en las elecciones generales del 2016 y de no hacerlo en el 2021, perdería su inscripción.



El ex presidente Humala señaló recientemente que el partido sí participará en los comicios que vienen, aunque aseguró que ni él ni Heredia serán candidatos. “Nosotros vamos a participar sí o sí, tengan la plena certeza. No solo porque la ley nos obliga, sino porque nosotros (el partido) nos sentimos fuertes y creo que tenemos líderes de arraigo popular”, dijo por su parte a Andina el ex presidente del Congreso y militante nacionalista Fredy Otárola.

A la par de la atención a su situación judicial, Humala ha estado desarrollando actividades partidarias en Lima y el interior del país. En octubre pasado encabezó la Asamblea General Extraordinaria del partido.



—Perú Patria Segura—

El partido no llegó a participar formalmente en las elecciones del 2016. Su líder, el ex congresista Renzo Reggiardo, sí llegó a iniciar los trámites para inscribir su candidatura, pero finalmente desistió en febrero de aquel año aduciendo que el proceso estaba “contaminado” y “plagado de irregularidades”.

Actualmente, la página web del partido y las redes sociales del mismo se mantienen con contenido referido a las elecciones municipales del 2018, donde Reggiardo tentó la alcaldía de Lima.

Según pudo conocer El Comercio, en diciembre pasado hubo una reunión entre dirigentes con la expectativa de participar en las elecciones del 2021, aunque las decisiones al respecto serán definidas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que sesionaría en abril. “Vamos a estructurar la agenda del CEN y empezar con las metas a corto plazo con miras al 2021”, comentaron fuentes de la agrupación.



—Solidaridad Nacional—

El partido que lidera el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, conformó una alianza con Unión por el Perú (UPP) para las elecciones del 2016. Pero a poco más de una semana de la fecha de los comicios, la coalición retiró la candidatura de Nano Guerra García a la presidencia de la República. Así, no llegó a participar.

Por lo pronto, en la página web de Solidaridad Nacional no hay alguna información de actividades partidarias recientes o convocatoria alguna. En las redes sociales Facebook y Twitter, la última publicación es del 24 de enero y lleva a una nota de prensa con el título: “[Jorge] Muñoz comienza gestión inaugurando obras de Castañeda”. La penúltima es del 31 de diciembre y corresponde a un balance de Castañeda sobre su reciente gestión municipal.



—Juntos por el Perú (JPP)—

Antes denominado Partido Humanista Peruano. Su fundador, el ex congresista y ex primer ministro Yehude Simon, comentó a este Diario que la agrupación se está organizando de cara a participar “de todas maneras” en las elecciones del 2021. Cabe señalar que se trata de un frente conformado por agrupaciones de centro izquierda, como Ciudadanos por el Cambio de Salomón Lerner; Fuerza Social, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista y colectivos de izquierda cristiana.

“Yo no voy a postular a la presidencia ni al Congreso. Quiero tener otro tipo de tareas para fortalecer el partido”, señaló Simon, quien en el 2016 retiró su candidatura presidencial. Indicó también que se ha iniciado una apertura de fichas de inscripción a nivel nacional a fin de tener elecciones internas previas a los comicios generales.

Agregó que el 16 de marzo se realizará un encuentro del partido en Lambayeque, donde se aprobarán documentos con miras a los comicios generales. “Ya estamos en trabajo político”, aseveró. “Nuestro lineamiento es de la izquierda al centro, no es izquierda-izquierda”, acotó.



—Perú Libertario—

El partido fundado en el 2012 e inscrito formalmente en enero del 2016 presentó a Vladimir Cerrón como candidato presidencial en los comicios de ese año, pero el hoy gobernador regional de Junín se retiró de la contienda semanas antes del día de sufragio aduciendo una “asimetría con la que se aplican las normas jurídicas a los distintos candidatos y partidos políticos”.

De cara al 2021, Cerrón encabezó a fines de enero en Huancayo un cónclave de organizaciones políticas de izquierda en el que también participaron los ex candidatos presidenciales Verónika Mendoza y Gregorio Santos.

La presencia de Cerrón y Perú Libertario es clave. De las seis organizaciones que participaron en el cónclave, dicho partido político es el único que cuenta con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



—Unión por el Perú (UPP)—

Para las elecciones del 2016, UPP realizó una alianza con Solidaridad Nacional, la cual no llegó a buen puerto con el retiro del candidato presidencial Nano Guerra García.

Por lo pronto, el partido ha tenido recientes actividades como la entrega de credenciales a coordinadores distritales en Lima. Asimismo, se conformó un concejo consultivo de la agrupación a inicios de este mes y la agrupación se prepara para realizar un congreso ordinario.

Cabe recordar que en las elecciones del 2006 postuló a Ollanta Humala a la presidencia de la República, llegando a segunda vuelta y obteniendo representación en el Congreso. Entre ellos, su actual presidente José Vega.



—Perú Nación—

El partido tiene inscripción ante el ROP desde enero del 2015. En el 2016 retiró a su candidato presidencial, el abogado y ex diputado Francisco Diez-Canseco, de las elecciones generales.

Si bien en el 2016 no hubo un inicio auspiciador en la lid electoral, el partido se prepara para las elecciones del 2021. En diciembre pasado realizó una asamblea nacional en la que se eligió al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y se dispuso la creación de cuatro secretarías macro regionales.

“Participaremos con candidatos propios, elegidos democráticamente, el 2021. Vamos solos. Si surgiera una alianza, tendría que ser sobre una sólida base ética y doctrinaria. Defendemos principios, no intereses”, comentó Diez-Canseco a El Comercio.



—Siempre Unidos—

Este partido fundado en el 2002 es liderado por Felipe Castillo, quien este año volvió al cargo de alcalde de Los Olivos tras haber sido electo en otras anteriores seis ocasiones.

Tanto las redes sociales, como el sitio web de la organización no tienen contenido actualizado o alguna convocatoria reciente, pues se han quedado con publicaciones del año pasado sobre el proceso electoral municipal. No hay mayores luces sobre actividades de cara al 2021.



—Frepap—

Tras su fundación en 1989, el partido postuló sin éxito a su líder, el fallecido Ezequiel Ataucusi Gamonal, a la presidencia de la República en 1990. Luego perdió su inscripción, pero volvió a recolectar firmas y se reinscribió en el 2015.

En las elecciones del 2016 no tuvo participación. En los recientes comicios municipales del 2018, presentó a Pablo Silva como candidato a la alcaldía de Lima. De cara al 2021, no hay mayor rastro de organización o actividades.



DATOS

Si bien esos nueve partidos corren el riesgo de perder su inscripción por no presentar candidatos en el 2021, cabe recordar hay otras causales para no solo esas, sino otras agrupaciones también pierdan su presencia formal.

Así, según la LOP, otra forma de perder la inscripción es no alcanzar al menos 6 representantes en el Congreso en más de una circunscripción electoral o lograr al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional.

Tras las elecciones del 2016, perdieron su inscripción Perú Posible, Orden, Frente Esperanza y Progresando Perú.



Lo que dice la LOP.