Las negociaciones entre las bancadas para definir las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral se intensifican a pocos días de la elección. Los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras serán elegidos este domingo 26 de julio, mientras que las listas de candidatos podrán presentarse hasta el sábado 25.

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Antes de esa elección, la ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el período parlamentario 2026-2031 se realizará este viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo.

En Renovación Popular la consigna es respaldar a Fuerza Popular en el Senado y, a cambio, recibir el apoyo de la agrupación naranja para presidir la Cámara baja. Como adelantó El Comercio, la carta de la bancada celeste para dirigir esta instancia es Norma Yarrow, actual congresista y excandidata a la vicepresidencia.

Consultada por este Diario, Yarrow confirmó el respaldo de Renovación Popular al fujimorismo en el Senado y señaló que su eventual elección para presidir la Cámara de Diputados dependerá de los votos.

“Nosotros vamos a apoyar a Fuerza Popular en el Senado y, en Diputados, iríamos nosotros”, declaró.

Fuentes de Fuerza Popular señalaron a El Comercio que Miguel Torres, segundo vicepresidente de la República y el senador más votado en los comicios, continúa siendo la carta casi fija para dirigir la cámara alta.

En paralelo, agrupaciones de izquierda preparan una lista conjunta, según informaron fuentes de esos bloques a este Diario.

Juntos por el Perú y Buen Gobierno coinciden en que Fuerza Popular no debería presidir ninguna de las dos cámaras del nuevo Congreso.

“Creemos que el fujimorismo no debe continuar —subrayo continuar— presidiendo el Parlamento porque es artífice de normas cuestionadas y que deben ser revisadas por el nuevo Parlamento”, afirmó el diputado electo Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) a El Comercio.

“Además, en un sano equilibrio de poderes, con los antecedentes del fujimorismo, resulta relevante que el Parlamento mantenga vigilancia y oposición democrática”, agregó.

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En la víspera, el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, expresó una posición similar durante una entrevista en Punto Final. El excandidato presidencial explicó que esa postura responde a la evaluación que su agrupación ha hecho del desempeño del Congreso saliente.

“Nosotros tenemos una evaluación de la situación política y se la hemos dicho a la señora presidenta. En nuestra opinión, el fujimorismo no debería dirigir ninguna de las dos cámaras, ni estar en la Mesa Directiva ni en la cabeza del Parlamento. Hemos tenido un Congreso donde la mayoría ha sido ejercida por Fuerza Popular y otras fuerzas que nos están dejando esta situación, además de leyes que son francamente abusivas o regresivas”, manifestó.

Nieto detalló que expresó esta postura en la reunión que sostuvo con la presidenta electa Keiko Fujimori, la semana pasada. Añadió que la lideresa de Fuerza Popular no hizo ningún comentario a su sugerencia sobre que el fujimorismo no encabece ninguna de las cámaras.

“Ella ha escuchado, no ha dado ninguna opinión; ha escuchado nuestro punto de vista, como nosotros también hemos escuchado”, indicó.

Añadió que existe un entendimiento entre Fuerza Popular y Renovación Popular para repartirse ambas presidencias.

“Otorgándose a Fuerza Popular la presidencia del Senado y eventualmente, entiendo yo, un arreglo, un acuerdo con Renovación Popular para ceder en ese caso la presidencia de la Cámara de Diputados”, indicó.

Asimismo, reveló que las bancadas de izquierda plantearon inicialmente que Obras presida el Senado y Juntos por el Perú la Cámara de Diputados. Sin embargo, precisó que Buen Gobierno tiene una posición distinta.

“De modo que lo que hemos planteado es: conversemos y establezcamos un trato abierto y negociemos sobre las condiciones ”, aseveró.

Fuentes de Obras señalaron que la bancada aún evalúa si integrará alguna de las listas en disputa. Otras fuentes consultadas por El Comercio indicaron que las negociaciones continúan y que el desenlace dependerá, en parte, de la posición que adopten Obras y Buen Gobierno.

“Todo depende de que Obras y Buen Gobierno se partan”, señaló una fuente, aunque consideró poco probable ese escenario en la agrupación liderada por Jorge Nieto. “Las fuerzas políticas andan negociando aún”, agregó.

¿Cómo será la elección de las mesas directivas del Congreso bicameral?

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados son realizadas por las juntas preparatorias constituidas en cada cámara.

En el caso del Senado

Para la elección se presentan listas propuestas por los grupos parlamentarios para los cargos de presidente y primer, segundo y tercer vicepresidente del Senado. Las listas se presentan el mismo día de la sesión de juramentación (24 de julio) y hasta el día siguiente (25 de julio). Al término de este día, la Oficialía Mayor publica en el portal web institucional las listas presentadas.

El proceso de elección se rige de acuerdo con las siguientes disposiciones:

i) Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria invita a dos senadores para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firman las cédulas de votación y, de inmediato, estas son distribuidas entre los senadores. Acto seguido, el presidente suspende la sesión por breves minutos, a efectos de que los senadores llenen las cédulas.

ii) Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo hacen los demás miembros de la Mesa y los senadores escrutadores. De inmediato se invita a los demás senadores a depositar sus cédulas de votación y se ordena que se les llame por su apellido en orden alfabético.

iii) Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, asistido por los senadores escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.

iv) Terminado el escrutinio, el presidente proclama como miembros electos de la Mesa Directiva del Senado a los candidatos de la lista que hubiera logrado obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los senadores concurrentes. Si ninguna lista obtuviera esta mayoría, se efectúa, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, y se proclama como ganadora a la lista que obtenga mayor votación.

v) A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. El presidente electo del Senado jura el cargo ante el presidente de la Junta Preparatoria y, luego, el nuevo presidente del Senado procede a incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de la Mesa Directiva. La fórmula de juramentación es la de uso común, “Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”, salvo que algún senador exprese su deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la Mesa Directiva accede de inmediato. Ningún miembro de la Mesa Directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento.

vi) El resultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la República, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al fi scal de la nación, al defensor del pueblo, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales del país.

Culminado el proceso de elección y juramentación de la Mesa Directiva, el presidente del Senado declara constituido el Senado para el periodo parlamentario 2026-2031, levanta la sesión de la Junta Preparatoria y cita a los senadores para la sesión de instalación del Senado y del periodo anual de sesiones para el 27 de julio de 2026.

En el caso de la Cámara de Diputados

Para la elección se presentan listas propuestas por los grupos parlamentarios para los cargos de presidente y primer, segundo y tercer vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Las listas se presentan el mismo día de la sesión de juramentación (24 de julio) y hasta el día siguiente (25 de julio). Al término de ese día, la Oficialía Mayor publica en el portal web institucional las listas presentadas.

El proceso de elección se rige de acuerdo con las siguientes disposiciones:

i) Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria invita a dos diputados para que ofi cien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firman las cédulas de votación y, de inmediato, estas son distribuidas entre los diputados. Acto seguido, el presidente suspende la sesión por breves minutos, a efectos de que los diputados llenen las cédulas.

ii) Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo hacen los demás miembros de la Mesa y los diputados escrutadores. De inmediato se invita a los demás diputados a depositar sus cédulas de votación y se ordena que se les llame por su apellido en orden alfabético.

iii) Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, asistido por los diputados escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.

iv) Terminado el escrutinio, el presidente proclama como miembros electos de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a los candidatos de la lista que hubiera logrado obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los diputados concurrentes. Si ninguna lista obtuviera esta mayoría, se efectúa, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, y se proclama a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación.

v) A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. El presidente electo de la Cámara de Diputados jura el cargo ante el presidente de la Junta Preparatoria y, luego, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados procede a incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de la Mesa Directiva. La fórmula de juramentación es la de uso común, “Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”, salvo que algún diputado exprese su deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la Mesa Directiva accede de inmediato. Ningún miembro de la Mesa Directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento.

vi) El resultado de la elección se comunica en forma ofi cial al presidente de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al fiscal de la nación, al defensor del pueblo, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales del país.

Culminado el proceso de elección y juramentación de la Mesa Directiva, el presidente de la Cámara de Diputados declara constituida la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026- 2031, levanta la sesión de la Junta Preparatoria y cita a los diputados para la sesión de instalación de la Cámara de Diputados del Congreso y del periodo anual de sesiones para el 27 de julio de 2026.