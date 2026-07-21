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Resumen

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Las negociaciones entre las bancadas para definir las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral se intensifican a pocos días de la elección. Los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras serán elegidos este domingo 26 de julio, mientras que las listas de candidatos podrán presentarse hasta el sábado 25.

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