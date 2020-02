La instalación del Congreso de la República en un período normal tiene plazos determinados establecidos en el reglamento de dicho poder del Estado. Sin embargo, el actual escenario es especial a raíz de la disolución del Parlamento y las recientes elecciones extraordinarias, por lo que —también de acuerdo a la citada norma— las fechas y tiempos establecidos no son aplicables.

Bajo esas condiciones, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que este 28 de febrero entregará las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en los comicios del pasado 26 de enero.

El acto, que se realizará luego de la proclamación oficial de los resultados, implica el inicio del camino rumbo a la instalación del nuevo Parlamento.

¿Cuándo sería? El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Salvador Heresi, indicó a El Comercio que la Oficialía Mayor ha estimado que el nuevo Parlamento quede instalado en la segunda semana de marzo.

“La Mesa Directiva va a dar todas las facilidades. Y de acuerdo a los plazos mínimos —que implican la presentación de las credenciales en la Oficialía Mayor, la instalación de la Junta Preparatoria y la elección de la nueva Mesa Directiva— el Congreso nuevo debe estar instalado entre el 10 y el 15 de marzo”, comentó.

Así, sostuvo que si bien los plazos establecidos son más largos, “la idea es que no sea así, sino que se acorten […] La idea es que se haga lo más pronto posible”, agregó.

Carlos Fernández Chacón, virtual parlamentario por el Frente Amplio, sería uno de los integrantes de la Junta Preparatoria que coordinará con el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, la instalación de nuevo Parlamento.

Al respecto, Fernández indicó a este Diario que tomará contacto con la Oficialía Mayor y los demás miembros de la Junta Preparatoria. Esta deberá estar presidida por el congresista más votado de la agrupación con la mayor cantidad de votos (Mónica Saavedra, de Acción Popular). Además, la integrarán el parlamentario electo de mayor edad (Fernández) y, a su vez, el de menor edad (María Bartolo, de UPP).

“Soy el más empeñoso de que comencemos lo más pronto posible, porque lo que no nos está sobrando es el tiempo”, manifestó. Planteó que si las credenciales se entregarán el 28 de febrero, la instalación del Congreso se concrete a la semana siguiente, la primera de marzo.

Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, comentó que si bien los plazos se pueden apurar, hay etapas previas al inicio del período de sesiones que no se pueden eliminar. Por ejemplo, refirió, la proclamación de resultados de parte del JNE, la entrega de credenciales, que los legisladores electos llenen sus declaraciones juradas de bienes y rentas, la instalación de la propia Junta Preparatoria o la elección de la Mesa Directiva.

“Sí se pueden reducir los plazos, pero no eliminar el protocolo. No estamos en una situación normal donde hay plazos medianamente largos, son plazos más cortos. Pero no se puede cortar el protocolo. Debe haber libre competencia en las listas inscritas para la Mesa Directiva”, manifestó Rospigliosi. También tomará su tiempo, acotó, que los miembros de la Comisión Permanente entreguen sus despachos y que a los nuevos parlamentarios se les asignen sus respectivas oficinas.

—La Permanente sesiona este miércoles—

Cabe precisar que los miembros de la Comisión Permanente ejercerán sus cargos hasta que juren los nuevos legisladores.

Mientras tanto, la Permanente tiene programado sesionar este miércoles para seguir debatiendo y aprobando los informes de evaluación de los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo. La cita es desde las 10 a.m.

Karina Beteta, primera vicepresidenta de la Permanente, indicó a El Comercio que no hay motivo para que dicho órgano legislativo no facilite todos los trámites de cara a la instalación de nuevo Congreso.

Consultada por hasta cuándo sesionará la Permanente, apuntó: “No hay por qué no sesionar. Ejercemos el cargo de congresistas hasta un día antes de la función de los nuevos congresistas. Hasta el último día muy bien podríamos convocar a sesión de la Comisión Permanente si es que fuera necesario”. Lo contrario ocurriría, precisó, si es que se culmina con la votación de todos los informes sobre los decretos de urgencia.

El camino para el inicio de las funciones del Congreso 2020-2021 ha empezado.