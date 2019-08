Nuevo Perú: Carta de Olaechea a Comisión de Venecia "no representa a todas las bancadas"

La bancada de Nuevo Perú envió una carta al canciller Néstor Popolizio por la opinión consultiva que solicitó el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a la Comisión de Venecia sobre el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones.

"Le solicitamos emitir la comunicación pertinente a la Comisión de Venecia para aclarar las imprecisiones señaladas en la misiva del presidente del Congreso y defender así los intereses del Estado peruano por encima de los grupos con agendas políticas particulares", se lee en el oficio.

El grupo parlamentario consideró que el documento que envió el titular del Legislativo al órgano consultivo europeo tiene "múltiples imprecisiones" y que, además, no representa a todos los parlamentarios.

"Pedido de Pedro Olaechea no representa a todas las bancadas, pues no es producto de acuerdo en el pleno. No corresponde acudir a espacios internacionales para cuestionar el adelanto de elecciones", señaló en Twitter.

Hemos enviado una carta al canciller @NestorPopolizio requiriendo le informe a la Comisión de Venecia las múltiples imprecisiones manifestadas por el presidente del Congreso, @Pedro_Olaechea, a esta comisión. pic.twitter.com/hevaQCk04m — Bancada Nuevo Perú (@NuevoPeruGP) August 28, 2019

La bancada de izquierda consideró que la carta de Olaechea es producto "de la correlación de bancadas detrás de su elección" como presidente del Congreso.

Además, el grupo indicó su preocupación por "los términos expresados" en la misiva que responden a "afirmaciones parciales" sobre la situación política que atraviesa el país.

"En su misiva se realizan afirmaciones parciales que desconocen que aún no se han agotado las instancias ni el debate jurídico nacional sobre la constitucionalidad de las propuestas de reforma que el presenta como amenaza", dice el documento.