La Comisión Nacional de Ética y Garantías Democráticas del Nuevo Perú por el Buen Vivir aprobó la Resolución N.° 001-2025-CNEYGD, mediante la cual dispone la expulsión del militante Alberto Eugenio Quintanilla Chacón por infracciones muy graves al Estatuto y al Código de Ética de la organización política.

El pronunciamiento se emitió luego de un procedimiento disciplinario iniciado a partir de denuncias suscritas por militantes y comunicaciones internas de comités territoriales, provinciales y distritales. Según el documento, Quintanilla fue notificado dos veces y presentó sus descargos, los cuales fueron incorporados al expediente.

La comisión determinó, con base en la documentación reunida y reconocimientos del propio militante, que Quintanilla participó como candidato a la segunda Vicepresidencia de la República por la lista del Partido Popular Voces del Pueblo, sin autorización de los órganos competentes del Nuevo Perú, pese a recomendaciones expresas en sentido negativo de su estructura orgánica.

Asimismo, se verificaron declaraciones públicas atribuidas a Quintanilla que, de acuerdo con el Estatuto y el Código de Ética, afectaron la unidad interna del partido y proyectaron una imagen de división durante el proceso electoral.

La comisión concluyó que estos hechos configuraron infracciones muy graves tipificadas en el artículo 10 del Código de Ética y en los artículos 12 y 52 del Estatuto del Nuevo Perú por el Buen Vivir. Por ello, dispuso la sanción de expulsión inmediata, registrada en el Registro Nacional de Militancia.

Finalmente, el documento precisa que Quintanilla podrá presentar un recurso de apelación ante la Comisión Política Nacional en un plazo máximo de tres días calendario.