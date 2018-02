Nuevo Perú niega cálculo electoral en críticas de Mendoza a Venezuela

El cambio de postura de la ex candidata presidencial Verónika Mendoza sobre el régimen del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, (“sí, puedo decir que Venezuela es una dictadura”) no es un reacomodo ni una opinión basada en un “cálculo electoral”. Así lo afirmó el portavoz de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla.

“Esto no es ningún reacomodo, son apreciaciones políticas que van evolucionando, no es un acomodo por conveniencia. Nosotros tenemos posiciones en base a principios y no a cálculos electorales”, manifestó.

Quintanilla indicó que si Mendoza anteriormente evitaba calificar como un gobierno autoritario al de Maduro era porque este tuvo como origen “una elección democrática”. Agregó que su agrupación, en la que existen posiciones discordantes sobre Venezuela, “no se va a romper o a dividir” por este tema.

El parlamentario indicó que uno de los integrantes de Nuevo Perú que discrepa de lo dicho por Mendoza es Manuel Dammert, quien en agosto pasado consideró “una epopeya democrática” la convocatoria a la elección de una asamblea constituyente en Venezuela.

En tanto, el congresista de Peruanos por el Kambio Juan Sheput calificó de “oportunistas” las declaraciones que dio Mendoza a este Diario.

“Seguramente en época de campaña, cuando necesiten de los fondos de Venezuela, ahí volverán a defender al chavismo”, refirió.

