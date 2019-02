Nuevo Perú presentará denuncia constitucional contra Héctor Becerril

La congresista Tania Pariona anunció que la bancada de Nuevo Perú presentará “en breve” una denuncia constitucional contra el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), por presuntamente haber recibido sobornos para intervenir a favor una empresa y obtener una licitación en Lambayeque.

El programa Cuarto Poder presentó el domingo el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien afirma que compró materiales valorizados en más de 74 mil soles para remodelar la casa de Héctor Becerril en Trujillo a cambio de que su firma acceda a una obra.

►Héctor Becerril afirma que su hermano deberá responder por presunto soborno

►Empresaria asegura que remodeló la casa de Héctor Becerril como soborno

En conferencia de prensa, Héctor Becerril negó que haya recibido sobornos. "Yo no tengo ningún problema en que se me investigue donde tiene que investigarse [...] Yo no soy ningún corrupto [...] Yo vivo de mi sueldo y me allano al levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones", indicó.

Al respecto, la congresista Tania Pariona indicó que consignará como presunta infracción que un legislador haga uso de su cargo para obtener un beneficio personal.

“La Constitución, en uno de los artículos, habla expresa y muy claramente [de] la prohibición, de la infracción constitucional que [se] compone cuando uno hace uso del cargo. El señor [Héctor Becerril] está en función, es congresista”, sostuvo en conferencia de prensa.

“La posición es importante porque, como parlamentario, el señor no tiene el derecho de valerse de su cargo para beneficio personal”, agregó Pariona.

Además, manifestó que “en el mejor de los casos”, Becerril debería ser desaforado del Congreso, ya que este tipo de acusaciones “mellan la imagen” de este poder del Estado.

“Eso [el desafuero] es lo que esperaríamos en el mejor de los casos. No podemos seguir teniendo congresistas que mellan la imagen de este Parlamento. No más. La ciudadanía necesita un mensaje no solo de lucha frontal contra la corrupción en el discurso, también en la acción”, dijo.

Finalmente, la congresista de Nuevo Perú hizo un llamado a sus colegas a no blindar ni proteger a Héctor Becerril.

“Esperemos que los congresistas no blinden, no defiendan, no protejan y piensen un poco más en su país y piensen un poco más en la responsabilidad que tenemos como parlamentarios”, señaló.