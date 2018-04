El portavoz de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla consideró como “una barbaridad” lo dicho por el legislador Rogelio Tucto (Frente Amplio) quien se mostró de acuerdo con un posible indulto para el líder terrorista Abimael Guzmán.

“Lo dicho por Tucto es una barbaridad, ciertamente. O sea, Abimael Guzmán es el terrorista más grande que ha tenido el país y que ciertamente tiene mucho que responder y es culpable de las miles de muertes en el país”, manifestó en diálogo con El Comercio.

En esa misma línea, el parlamentario dijo que Nuevo Perú “rechaza de plano las declaraciones” de su ex colega de bancada, puesto que “no contribuyen a ninguna reconciliación”.

Afirmó que el Nuevo Perú luchará contra el terrorismo “en todas su formas y venga de donde venga” por el gran daño que ha causado a nuestro país.

En una entrevista publicada por el diario "Correo" este lunes, el congresista Rogelio Tucto aseveró que sí estaría de acuerdo con un probable indulto a Abimael Guzmán “si es que eso va a conllevar a una verdadera reconciliación”.

“¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay colegas de la bancada que no piensan así, pero se les respeta”, remarcó el legislador del Frente Amplio.



Este Diario intentó comunicarse con Rogelio Tucto, pero hasta el momento no se recibió respuesta alguna del legislador ni de los voceros de su bancada.