Nuevo Perú critica fallo contra ex presidente brasileño Lula da Silva

El movimiento Nuevo Perú, que lidera Verónika Mendoza, mostró su solidaridad y respaldo al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de activos en el marco del Caso Lava Jato, y cuyos recursos para evitar la prisión acaban de ser rechazados.

A través de un comunicado, Nuevo Perú consideró que la justicia brasileña “se está aplicando en forma parcializada, selectiva y discriminatoria”, y que solo busca sacar del juego político al líder de izquierda, quien se encontraba entre los favoritos para ocupar nuevamente el Despacho Presidencial.

“Todo indica que lo que busca la justicia brasileña no es tanto sancionar los delitos de corrupción sino dejar fuera de juego a Lula, pues con la eventual condena lo deja fuera de la campaña presidencial”, se lee en el comunicado de Nuevo Perú.

Como se informó, el juez brasileño Sergio Moro dio plazo para que Lula da Silva se entregue voluntariamente a la justicia hasta ayer a las 5:00 p.m. (hora brasileña). El ex mandatario es acusado se recibir sobornos de empresas constructoras a cambio de beneficios en contratos.

A juicio del movimiento peruano, “la democracia y los derechos fundamentales del pueblo brasileño se han deteriorado considerablemente y se encuentra amenazada por la corrupción y el abuso de poder”.

En ese sentido, se cuestiona la “ominosa” presión política del jefe del ejército de ese país, Eduardo Villas Boas, al declarar que su institución no iba a tolerar “la impunidad”. “Manifestando una descarada intromisión y desconociendo que no puede existir impunidad cuando todavía no hay una condena en última instancia”, se añade.

De igual forma, se hace referencia a la destitución de Dilma Rousseff de la Presidencia de la República, “por delitos que de los que ya fue absuelta”, así como el asesinato de Marielle Franco, concejala de Rio de Janeiro que se mostró en contra de la militarización de la ciudad.

“El movimiento Nuevo Perú expresa su solidaridad con el pueblo brasileño y con el ex presidente Lula. Y se suma a la tarea de reforzar la articulación entre los movimientos sociales y organizaciones populares de América Latina”, se puntualiza.