Nuevo presidente del CNM criticó la medida de prisión preventiva

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, juró hoy en el cargo y, en su discurso, cuestionó la aplicación de la prisión preventiva por vulnerar los derechos constitucionales de las personas.

“Estamos proponiendo un nuevo redimensionamiento y en los procesos de ratificación, en los procesos disciplinarios, vamos a pedir cuentas: cuántas sentencias tienen de prisión preventiva y cuántas sentencias firmes”, aseveró a la prensa.

Aseguró que la propuesta ayudará a determinar cuál es la misión final del magistrado en el cumplimiento del debido proceso: si la sentencia condenatoria “o simplemente la prisión preventiva”.

Orlando Velásquez, quien asume el cargo en reemplazo de Guido Aguila, propuso, además, fortalecer el liderazgo del sistema de justicia y la modernización institucional de este organismo.

Finalmente, el también ex presidente de la Asamblea Nacional de Rectores dijo que es una persona con “liderazgo, conducta y reserva moral” y reiteró que las investigaciones de la fiscalía en su contra no eran por denuncias personales.

“Si en algún momento he tenido alguna denuncia fiscal es por la función como titular del pliego de rector, porque [alguien] no ingresó a la universidad y denuncian a la universidad, pero jamás personalmente, porque siempre he sido probo”, expresó.

