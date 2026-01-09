Nuevo revés para Vladimir Cerrón: PJ confirma que prófugo candidato presidencial seguirá con orden de prisión preventiva

Vladimir Cerrón, quien presentó su candidatura a la presidencia de la República para las Elecciones Generales del 2026, pese a estar prófugo de la justicia, continuará con orden de prisión preventiva, según la resolución del 7 de enero a la que accedió El Comercio.

El Poder Judicial (PJ), a través de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, declaró infundada su apelación con la que buscaba sustituir la medida coercitiva dictada en su contra por la de comparecencia restringida.

Cerrón Rojas lidera la fórmula presidencial de Perú Libre (PL) junto a su madre, Berta Rojas, con quien viene siendo investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos por los supuestos aportes ilícitos a su partido político.

Contra su lista no se han presentado tachas hasta el momento. Por ello, han logrado que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro-1 la inscriba sin mayor contratiempo, pese a que Cerrón Rojas se encuentra en la clandestinidad rehuyendo a la justicia.

El exgobernador regional de Junín (2011-2014/ Enero-Agosto 2019) se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023, debido a una sentencia emitida en otro caso, que posteriomente fue anulada.

En este proceso la medida de prisión preventiva -inicialmente por 36 meses- fue dictada en diciembre del 2023; y posteriormente se redujo a 24 meses, en enero del 2024.

Los hechos investigados

En este caso, el Ministerio Público investiga la existencia de una presunta organización criminal constituida en el interior del Movimiento Político Regional Perú Libre, que fue absorbido por el Partido Perú Libertario, que posteriormente cambió de denominación dando origen a Perú Libre (PL).

Al respecto, la presunta organización criminal liderada por Vladimir Cerrón Rojas, habría proyectado un plan delictivo, que habría tenido como primer paso fundar y registrar un grupo polític para obtener el poder del Gobierno Regional de Junín y otras entidades distritales o provinciales (esencialmente municipales) de dicha región, donde nació el prófugo candidato y vivió hasta cierto periodo de tiempo.

“El investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas (alias ‘Doctor’ o ‘Dr.’ O ‘Doc’ ) cumpliría la función de ‘Líder’ de la organización criminal ‘Perú Líbre’, encargado de dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar la comisión de diversos actos de lavado de activos junto a los miembros de la organización criminal (…) es así que, luego de captar el dinero maculado proveniente de diversos ilícitos penales ejecutados por otras sub organizaciones criminales (‘Dinámicos del Centro’, ‘Tiranos del Centro’, se habría tenido como fin que éste sea utilizado y transformado mediante actos de conversión, transferencia y ocultamiento para financiar con dicho dinero maculado las diversas campañas políticas del Partido Político Nacional Perú Libre, la adquisición de bienes muebles e inmuebles a favor de la organización política o de personas ligadas a este.” Imputación fiscal

El Ministerio Público investiga el periodo entre el 2008 al 2021, ante un presunto incremento patrimonial de forma injustificada de Cerrón Rojas hasta por más de S/6 millones cuya procedencia lícita se desconoce.

Además, la red criminal habría financiado pagos, servicios y gastos de sus integrantes en sus distintos procesos judiciales. Según la tesis fiscal, realizaron otras acciones para dificultar la identificación del origen del dinero, que habría ingresado al sistema económico formal con la ayuda de testaferros y para su retorno al círculo económico de sus miembros.

Ministerio Público investiga presunto lavado de activos y organización criminal del Partido Perú Libre, su líder Vladimir Cerrón y otros.

Más de 100 elementos de convicción

Humberto Abanto, abogado de Cerrón Rojas, había solicitado se declare fundado su pedido de variación de la prisión preventiva por comparecencia restringida alegando que los elementos para dictar la medida habían decaído.

Para ello, argumentó que se presentó el Informe Pericial Contable N.º 020-2021-PLA/OFIPECON-DIVINCRI-HYO, del 15 de julio del año 2021, del que se desprende un saldo a favor de S/561,220.66 sobre Cerrón.

Sin embargo, el tribunal superior confirmó lo señalado por el juzgado de primera instancia, que concluyó que dicho informe “no se trataba de un elemento nuevo” ya que fue un argumento de defensa al pedido de prisión preventiva inicial.

VLADIMIR CERRON

La defensa del prófugo exgobernador regional también adujo la existencia del Informe Técnico N.º D000204-2024-JUS/PGE-PZE-DVP, del 4 de octubre del 2024, donde se consigna que los informes contables elaborados por peritos de la fiscalía eran defectuosos.

Ante ello, la fiscalía precisó que si bien era un elemento nuevo, no se había producido dentro de la carpeta fiscal, ni del expediente donde se dictó la prisión preventiva.

Sobre este item, la Sala Superior consideró que dicho informe es una prueba compleja y no es un elemento conclusivo, sobre todo porque se recomienda solicitar mayor información a la SUNAT.

El abogado de Cerrón también presentó como nuevos elementos dos pronunciamientos judiciales de sobreseimiento (archivo) en otros dos casos por presunto lavado de activos de diversos periodos de su gestión como gobernador regional de Junín.

No obstante, el tribunal señaló que el primer pronunciamiento judicial ya se había usado en otro incidente y el segundo si bien era novedoso, el archivo se realizó sin que se haya sustentado en una pericia contable.

Vladimir Cerrón, Arturo Cárdenas, Waldemar Cerrón y Richard Rojas.

Asimismo, señaló que en este caso no se ha podido desvirtuar los 108 elementos de convicción que sustentaron los presuntos delitos imputados contra Cerrón Rojas.

“Aunado a ello, no es menos cierto que existen otros 108 elementos de convicción que se han valorado y a los que se ha dado el carácter de grave y fundados elementos de convicción, entre los que se encuentran actas transcripción de declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz, actas de recepción y extracción de información de dispositivos celulares, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, reporte de estados de cuenta, declaraciones testimoniales, entre varios otros elementos citados por la resolución apelada.” Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional

Por ello, el colegiado desestimó la apelación de Cerrón Rojas y confirmó la resolución que rechazó variar su prisión preventiva por comparecencia.