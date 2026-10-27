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Resumen

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MARTÍN VIZCARRA Y EL CASO 'RICHARD SWING'
MARTÍN VIZCARRA Y EL CASO 'RICHARD SWING'
Por Karem Barboza Quiroz

El expresidente Martín Vizcarra tuvo un nuevo revés ante el Poder Judicial (PJ), luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó un pedido para anular la acusación en su contra por el Caso ‘Richard Swing’.

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