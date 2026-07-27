El Poder Judicial (PJ) rechazó un nuevo pedido del excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, para anular la resolución que dictó Auto de Enjuiciamiento en su contra por el presunto falseamiento de información sobre aportes y gastos de campaña entre el 2019 y 2020 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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