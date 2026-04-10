Por Karem Barboza Quiroz

El prófugo Vladimir Cerrón no logró archivar la acusación del Ministerio Público que solicitó hasta seis años de cárcel en su contra por presuntos actos de corrupción en el caso “Puente Comuneros II”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.