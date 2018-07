Nuevos audios complican al juez supremo César Hinostroza

Nuevos audios presentados por la Fiscalía de la Nación fueron un elemento determinante para que el juez supremo instructor, Luis Alberto Cevallos Vegas, dictara la orden de impedimento de salida del país contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Según la resolución a la que accedió El Comercio, los primeros audios dan cuenta de una conversación entre Hinostroza, Mario Mendoza y “Gloria”.

En la comunicación, Mendoza le dice al juez supremo que le entregará el número telefónico de “Odar” para que lo llame y le diga que lo reciba con urgencia, según el acta de comunicación de fecha 7 de febrero del 2018.

La transcripción de los nuevos audios que implican la juez supremo César Hinostroza fueron utilizados en la exposición de la fiscalía. (El Comercio) El Comercio

-Caso Carmen de la Legua-

Otro audio de fecha 17 de mayo del 2018, da cuenta de una llamada de Hinostroza Pariachi a la Municipalidad de Carmen de la Legua.

En la comunicación, el juez supremo pregunta por “Odar” y le dice a su interlocutora que desea sacar una cita con él para su amigo Mario Mendoza. A continuación, el juez entrega su número celular. “¿Cómo hago, espero?”, pregunta el juez.

-Otro recomendado-

En otro audio, la juez conversa con “Julio” (Sería Julio Gutiérrez, integrante del Consejo Nacional de la Magistratura) sobre la aprobación de una persona que Hinostroza recomendó.

“Te llamaba por… si oye hermano, el patita que me recomendaste anoche ya fue aprobado”, sostiene Julio. Hinostroza le agradece y dice que le comunicará a la persona beneficiada.

“Ya, ahorita lo llamo en este momento”, responde Hinostroza.

-Negocio en obras-

Un último audio del 10 de mayo del 2018, da cuenta de una conversación entre el juez y una persona de nombre “Alberto” hablando sobre obras de un municipio y el temor de que una persona llama “Aldo” pueda “hablar” tras su renuncia inesperada.

“Medio loco ese pata, porque bien raro que renuncie. Si le están diciendo que se vaya de vacaciones para que no…. Porque dice que es un tema de miedo, dice, como si estuviéramos haciendo algo malo”, le dice Alberto.

Ante ello, Hinostroza le pide “cuadrarlo”. Su interlocutor le dice que ya le habló al presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, pero que éste no tiene carácter para llamarle la atención a tal “Aldo”.

Luego comienzan a dialogar sobre la obra. “Lo que pasa es que como Aldo no es abogado, de repente no sabe de la Ley de Contrataciones, no sabe nada, se ha asustado y se ha quitado”, resuelve Hinostroza Pariachi.

Su interlocutor le recuerda que antes ya hicieron algo similar a la obra en cuestión.

“(Ininteligible) dile nomás a la gente ahí, (Ininteligible) esa gente de ahí que chequeen bien la Ley, que todo pueden subsanar a tiempo si hay una irregularidad”, le responde Hinostroza.