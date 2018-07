Nuevo audio revela cómo juez Walter Ríos intenta favorecer a su esposa

El portal IDL–Reporteros publicó hoy un nuevo audio del juez Walter Ríos Montalvo, uno de los principales implicados en las grabaciones que también implican a otros magistrados e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En la conversación, Ríos Montalvo –que hoy renunció a la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao– conversa con Luis Alberto Díaz, asesor de comunicaciones del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Al principio, Walter Ríos le comenta a Díaz que tiene una reunión con el secretario general del Ministerio de Justicia, Manuel Francisco Soto Gamboa, porque –explicó– “estoy viendo un tema para mi mujer”, en referencia a Maritza Sánchez Liza, funcionaria de esa cartera.

Pero Díaz le comenta que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, lo está invitando a un almuerzo, el 12 de abril de este año.

El motivo de la reunión era el cumpleaños del ex futbolista Héctor Chumpitaz. En el encuentro, comentó el asesor, también iba a estar el renunciante titular de Justicia, Salvador Heresi (que no estuvo presente en la reunión celebrada).

“¿Qué quieres del Minjus?”, pregunta Díaz. “Mi mujer, pa' [sic] que la mejoren”, responde el juez Ríos. “Ya, yo le digo al ministro. A la hija de Duberlí [Rodríguez] la he mantenido ahí, eso es fácil”, replica el asesor del Poder Judicial.

Walter Ríos señala luego que ya se comprometió a reunirse con Soto Gamboa, a lo que Díaz responde: “¿Quieres cabeza o quieres intermediario? Olvídate del secretario, habla con las cabezas”.

Al cierre de esta nota, el Poder Judicial informó a través de sus redes sociales que ha separado de forma definitiva a Luis Díaz por “hacer invitaciones de manera indebida”.

Luis Alberto Díaz: Aló.

Walter Ríos: Hola, hermanito.

Luis Alberto Díaz: Oye, me llamó el tío, si puedes acompañarlo a almorzar hoy día al Hawaiano. Va a estar con Romero Díaz.

Walter Ríos: ¿Quién, quién?

Luis Alberto Díaz: El tío pe', Duber.

Walter Ríos: ¿Duber?

Luis Alberto Díaz: Sí, a la 1:30 p.m. en el Hawaiano, que queda en Barranco.

Walter Ríos: Pucha madre, yo ya me comprometí con el secretario general del Ministerio de Justicia, on'.

Luis Alberto Díaz: Ya, huevón, también va a estar el ministro de Justicia ahí.

Walter Ríos: No, hermano, no lo puedo dejar porque estoy viendo un tema para mi mujer que trabaja en...

Luis Alberto Díaz: Carajo, mira, va a estar el ministro de Justicia con nosotros en el almuerzo.

Walter Ríos: ¿Cómo?

Luis Alberto Díaz: El ministro de Justicia también va a almorzar con Duberlí, por eso es que está llamándote a ti.

Walter Ríos: ¿Y si no va el ministro, huevón?

Luis Alberto Díaz: Va el ministro, estuve en la mañana con Duberlí acá en la reunión.

Walter Ríos: A ver, a ver , a ver, vamos a ordenarnos... A ver, hermano.

Luis Alberto Díaz: El ministro ha estado a las 11 a.m. con nosotros, y le ha dicho estoy en la... Porque es cumpleaños de Chumpitaz.

Walter Ríos: ¿De quién?

Luis Alberto Díaz: De Chumpitaz, el jugador de la U.

Walter Ríos: Ya...

Luis Alberto Díaz: Y Duberlí es hincha de la U, va a haber un almuerzo, y dijo, ¿el ministro va a ir? Sí, va a estar a la 1:30 p.m. ahí, señor Duberlí.

Walter Ríos: Ya...

Luis Alberto Díaz: Ya, está ahí, en el despacho del ministro va a estar el mismo Vidal.

Walter Ríos: El señor Vidal.

Luis Alberto Díaz: Si quieres ver algo con el ministro de Justicia, llámalo al 'Negro', el ministro de repente...

Walter Ríos: No, pero ¿va a estar el ministro o no va a estar el ministro?

Luis Alberto Díaz: El ministro va a estar a la 1:30 p.m. en el almuerzo. Aló...

Walter Ríos: 1:30 p.m. ¿Y quién me está invitando?

Luis Alberto Díaz: El doctor Duberlí porque es santo de Chumpitaz.

Walter Ríos: Ya, puta madre... Pero, ¿cómo lo voy a dejar al otro lado?

Luis Alberto Díaz: Anda con la cabeza, no me andes con huevadas... Puta, que el secretario, huevón.

Walter Ríos: ¿Y si no llega el ministro huevón?

Luis Alberto Díaz: Va a ir el ministro, puta madre. Me ha dicho Duberlí, pues.

Walter Ríos: ¿Y dónde queda el Hawaiano?

Luis Alberto Díaz: En Barranco pe', el último paradero de Balta. Balta, Balta. ¿Conoces? ¿Barranco?

Walter Ríos: Sí conozco Barranco, pero...

Luis Alberto Díaz: Paradero Balta, del Metropolitano a la derecha.

Walter Ríos: Ya, el Hawaiano, ya yo lo veo...

Luis Alberto Díaz: Ya, ¿vas a venir, no?

Walter Ríos: ¡Puta madre, huevón!

Luis Alberto Díaz: Olvídate del secretario, huevón, habla con las cabezas, huevón.

Walter Ríos: Puta madre...

Luis Alberto Díaz: ¿Qué quieres del Minjus?

Walter Ríos: Secretario general Soto Gamboa.

Luis Alberto Díaz: No, ¿qué quieres del Minjus, qué quieres?

Walter Ríos: Mi mujer pe' huevón, pa' que la mejoren...

Luis Alberto Díaz: Ya pe', le digo al ministro, huevón, al tío Duberlí. A la hija de Duberlí lo he mantenido ahí, huevón [sic]. No jodas, eso es fácil, huevón.

Walter Ríos: Puta, pero cómo voy a quedar mal, huevón, ya había quedado con él...

Luis Alberto Díaz: ¿Quieres cabeza? ¿Quieres cabeza o quieres intermediario, huevón?

Walter Ríos: No, hermano. Puta... Principios, huevón... No, puta madre.

Luis Alberto Díaz: ¿¿Principios?? Pero huevón.

Walter Ríos: No, hermano, no...

Luis Alberto Díaz: Va a estar el tío Romero, va a ir el tío Duberlí y va a estar el ministro.

Walter Ríos: ¿Por qué me invita a mí?

Luis Alberto Díaz: Al secretario lo van a cambiar. ¿Es nuevo el secretario? No es nuevo...

Walter Ríos: Nuevo es, sí, nuevo es, nuevo es.

Luis Alberto Díaz: Depende de todo lo que diga Heresi.

Walter Ríos: Pero, ¿por qué me invita el tío Duberlí? No sé, ¿por qué?

Luis Alberto Díaz: Carajo, porque quiere dar cabida a... A lo huevón, también va a ir Jimmy [sic].

Walter Ríos: No te escucho.

Luis Alberto Díaz: También va a ir Jimmy García.

Walter Ríos: ¿Jimmy García?

Luis Alberto Díaz: También va a ir.

Walter Ríos: Ya, ya, ya, ya.

Luis Alberto Díaz: Lo digo porque, carajo, porque es Chumpitaz, es de la U, y el tío es fanático de la U.

Walter Ríos: Ya, dame... ¿Qué, Duberlí es fanático de la U?

Luis Alberto Díaz: Claro pe' huevón.

Walter Ríos: Ya, dame cinco minutos para decidirme pe' huevón. Me has agarrado frío, huevón, ¿ya?

Luis Alberto Díaz: Ya, huevón, decide nomás. Ahí al toque hablamos con el ministro de tu... [Se corta la llamada]