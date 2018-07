Nuevos audios difundidos la noche del domingo en el que está involucrado el encarcelado juez Walter Ríos revelan el presunto pago de coimas por favores judiciales en la Corte de Justicia del Callao.

El programa “Cuarto Poder” difundió las grabaciones de conversaciones que sostienen el ex presidente de la Corte del Callao con el abogado César Salinas Bedón, quien formaría parte de su organización delictiva y que fue detenido en un megaoperativo.

También mostró el audio de otra conversación de este abogado con el empresario Enrique Villasana (hijo), quien se dedica a la construcción y pregunta cuál es el monto que debe pagar por una resolución. El padre es Enrique Villasana, dueño de un conocido restaurante de parrillas.

En primer audio, el abogado César Salinas le informa a Walter Ríos que se encuentra con Enrique Villasana, hijo, y hablan de que el padre es el que va a pagar el favor que le están haciendo. El diálogo es el siguiente:

Salinas: Hermano, estoy con Enrique Villasana hijo, hoy es su cumpleaños de su papá dice. Salúdale porque es su cumpleaños y le digas también los pendientes

Ríos: Ya, pero van a seguir o no van a seguir en el trámite

Salinas: Sí, si, si

Ríos: Eso es lo que me preocupa, entonces tienen que cumplir lo que tienen que cumplir

Salinas: Claro, en ese sentido, dale una llamadita

Ríos: O sea, el papá, es el que tiene que dar , entonces

Salinas: Ajá, claro

En otro audio, Salinas conversa con en el empresario Enrique Villasana, hijo, sobre el pago de S/400 y el número de la cuenta en la que se debe hacer el abono.

Villasana: Una pregunta, ¿lo que se está debiendo son los cinco mil, perdón, este los 400 soles?

Salinas: 400 soles, si sí. Y de allí sale una sentencia, que se ha vulnerado tus derechos, todo eso, fundada la demanda

Villasana: Ya, solamente lo único que tengo para llegar hasta ese punto, bien claro, solamente tengo que pagar los 400 soles ¿correcto?

Salinas: Sí, claro, claro

Villasana: “W” llamó a mi papá

Salinas: Ah, ya mira nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la Cuarta ¿ah?, Peirano. Con la aceptación de él, ya se habló con el otro vocal. Y ahora se reúnen todos, y todos con una sola idea sale. Por eso “W” está preocupado. Me dice ¿si va o no va?

Villasana: Por eso, ¿con los 400 yo voy a obtener la resolución del juez que declara?, este

Salinas: No, no, no, esto es por lo de arriba, lo de la sala, ya la sala declara nulo advirtiendo eso y ordenándole al juez que haga una nueva resolución

Villasana: Perfecto, para tenerlo bien claro y para poder explicárselo a mi padre

Salinas: Claro

Villasana: Como ya te dije, César, yo cumplo hasta el último centavo. De eso no te preocupes, ¿ya?

Salinas: Ya,ya está bien. Ya, Enrique.

Villasana: Me puede pasar la cuenta de una vez para poder, este ¿la misma que me has pasado la vez pasada?

Salinas: Sí, ah, no, no, es otra, claro, es la misma, es la misma.

Finalmente hay un tercer audio en la que Walter Ríos y el abogado Salinas hablan sobre un malentendido que ha habido con el monto pactado y que ese punto debe ser aclarado a los Villasana.

Ríos: Acabo de hablar con Kiko, si pero me ha dicho que tú le has dado un monto y un número de cuenta

Salinas: No, 400 soles es … es un número de cuenta no, esa no es la cantidad, él sabe muy bien

Ríos: No, me ha llamado, ¿y sabes lo que me ha dicho?

Salinas: ¿Qué?

Ríos: Me ha dicho que César, o César le ha dicho ¿no? O sea, como que…¿Tú, a quién le has dicho? ¿A él? ¿o le has dicho a la mujer?

Salinas: No, al mismo Enrique

Ríos: Ya, le ha dicho que es 450, me dice que le deposite en su cuenta

Salinas: No, 400 soles es

Ríos: Ya, pero qué cosa es eso

Salinas: Yo dije es un gasto que yo voy a hacer, 400 soles por todo el trámite que se está haciendo, ah, ya , me dice

Ríos: No, él ha entendido, que es todo el gasto tuyo

Salinas: No, está loco ¿cómo va a ser? No, no, no. No, ya le he aclarado ya, por si acaso

Ríos: No, aclárale, hu…ón. Es así ¿me dice? No sé, le digo. A ver pregúntale, porque a mí me parece muy poco

Salinas: No, este es, los gastos que estamos haciendo

Ríos: No, pero aclárale mejor

Salinas: no, le he aclarado, ah

Ríos: No, aclárale al hijo, pe, hermano. Eso son gastos, dile, y los honorarios son lo anterior

Salinas: Claro, pues, por eso le dije

Ríos: Pero, dile, pues. Dile, dile, dile, hermano