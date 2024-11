El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sigue en el ojo de la tormenta. Además de los audios sobre el presunto uso indebido del ‘cofre’ también se le atribuyen conversaciones de WhatsApp en las que supuestamente amedrenta al capitán PNP Junior Izquierdo. De otro lado, un programa dominical reveló que no acudió a cuatro citaciones de la fiscalía para autorizar el levantamiento de sus comunicaciones.

LEE TAMBIÉN | Más de 50 visitas de mineros informales registra el presidente de la Comisión de Energía

El Comercio reveló los chats que habrían intercambiado Santiváñez e Izquierdo, conocido ‘Culebra’, entre el 14 de mayo y el 19 de junio, en los cuales se expondría la cercanía entre ambos.

Las conversaciones fueron extraídas de uno de los dos celulares que Izquierdo entregó a la fiscalía. Según su abogado, José Mejía, estas comunicaciones son “fidedignas” y han pasado tres peritajes.

En los diálogos se confirma la reunión que sostuvieron en mayo en un chifa ubicado en San Borja, encuentro que fue grabado por el oficial de la policía. Ese audio también fue entregado al Ministerio Público.

Además, revelarían la amenaza de Santiváñez hacia los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), equipo al que Izquierdo pertenece. “Yo me iré de ministro, pero se van a pelear al Poder Judicial su reincorporación”, se lee en la conversación.

“Así no son las cosas, Junior. Se meten con mi familia, los cago en una”, menciona Santiváñez a modo de amenaza a la Diviac.

LEE TAMBIÉN | Pablo Sánchez: Informe de la JNJ recomienda ratificar suspensión por 120 días contra fiscal supremo

De otro lado, “Punto Final” dio a conocer que Santiváñez no acudió a cuatro citaciones que le hizo la fiscalía para que autorice con su firma el levantamiento de sus comunicaciones. Ello en el marco de la investigación en su contra por el supuesto delito de abuso de autoridad.

Dicha indagación fiscal inició a fines de julio, tras la difusión de los audios atribuidos al titular del Mininter. El plazo para investigar al ministro es de 120 días, que concluyen el 29 de noviembre.

Santiváñez ha dilatado dicha diligencia pese a que había declarado que renunciaría “voluntariamente” al secreto de sus comunicaciones.

Según “Punto Final”, la primera citación fue el 29 de agosto. Esa vez, la defensa legal de Santiváñez alegó que el ministro se encontraba en una actividad oficial con alcaldes de Ucayali.

Tras esto, la fiscalía lo volvió a citar para el 11 de septiembre. Nuevamente, pidió reprogramar la diligencia, indicando que tenía una sesión del Consejo de Ministros.

La tercera citación fue programada para el 2 de octubre, pero el ministro volvió a solicitar una nueva fecha. Justificó su ausencia señalando que iba a ser interpelado por el Congreso.

El ministro fue citado por cuarta vez para el último 4 de noviembre, pero tampoco asistió, alegando que estaba fuera de Lima por motivos laborales. Frente a ello, el Ministerio Público pidió a la defensa legal de Santiváñez que brinde una fecha y hora para que un equipo fiscal acuda al domicilio o despacho a recabar la firma.

Respuesta

En diálogo con El Comercio, el ministro Santiváñez negó que haya sostenido conversaciones con ‘Culebra’ y calificó los chats de “falsos”.

Horas después, dijo a los medios de comunicación, que en los próximos días firmará el documento para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

“Las cuatro oportunidades en las que hemos sido citados por el Ministerio Público, penosamente han coincidido con actividades oficiales, debidamente acreditadas con pasajes aéreos y citaciones previas”, expresó.

“Es más, como mi abogado lo declaró, el Ministerio Público tiene toda la potestad de haber requerido esto al Poder Judicial, cuestión que no ha hecho”, añadió.

LEE TAMBIÉN | Así se erigió la Corte Suprema, según el acta de 1825 que se conserva en una caja fuerte del Palacio de Justicia

En tanto, su abogado Carlos Caro, descartó que con las reiteradas ausencias a las citaciones del titular del Mininter se busquen dilatar las investigaciones fiscales.

“Cuando fue él a rendir sus declaraciones al Ministerio Público, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, le preguntó si él estaba de acuerdo con que se levante su secreto de las comunicaciones y Santiváñez quiso firmar en ese momento, pero le dijeron que tenía que hacerse una citación especial y levantar un acta”, explicó.

Remarcó que se trata de un levantamiento voluntario y que en cada ocasión han justificado la inasistencia del ministro. Señaló que las faltas no fueron arbitrarias y que es verificable que Santiváñez estuvo en actividades oficiales, como Consejos de Ministros, etc. .

Para Caro, la fiscalía “no requiere de Santiváñez” y está “buscando la vía fácil”. Indicó que otro camino para el Ministerio Público es pedir la medida ante el Poder Judicial.

“Ningún juez niega eso [...] No necesitan a Santiváñez para levantar el secreto, podían haberlo hecho directamente. Cualquier fiscal dice: Te cito una vez, te cito dos, para qué más, significa que no quieres o no puedes”, explicó.

Además, señaló que recién el último domingo recibió la notificación del Ministerio Público en el que solicita que brinde una fecha y hora para recabar la firma del titular del Mininter en su despacho o domicilio.

Con respecto a los chats, Caro remarcó que no se trata de “nuevos audios” y que estos ya son parte de la investigación que la fiscalía realiza contra su patrocinado.

“Estas impresiones ya son parte desde hace meses de la carpeta fiscal, donde se han acopiado fotocopias, impresiones, etc. En la que se ha ordenado ir a la fuente original, es decir, a los celulares para efectuar la extracción de la información conforme a las reglas de la cadena de custodia digital”, argumentó.

“Cuando se agote ese procedimiento, solo tras ello, no antes, podrá analizarse si esas conversaciones son verdaderas y si tienen alguna consecuencia legal o no”, expuso.

Posibles implicancias penales

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado y el penalista Andy Carrión señalaron a El Comercio que se trata de una acción del ministro Santiváñez para obstruir la investigación fiscal y continuar en el cargo.

Señalaron que su actitud refuerza la tesis del Ministerio Público y podría ser tomada en cuenta más adelante cuando se formule acusación en su contra.

Maldonado señaló que Santiváñez “está en la obligación” de responder al requerimiento del Ministerio Público “de la manera más rápida posible” y usar como “excusa” sus ocupaciones “no es razonable”. “Por tanto, creo que estamos ante un caso clarísimo de obstrucción”, subrayó.

El exprocurador cuestionó que el abogado de Santiváñez haya sugerido que la fiscalía pida al Poder Judicial el levantamiento de las comunicaciones del ministro. “Quien dirige la investigación es la fiscalía, no el abogado [Carlos Caro]. Por tanto, no le corresponde cuestionar las acciones del Ministerio Público”, remarcó.

El especialista señaló que la conducta de Santiváñez podría ser usada por la fiscalía al momento de formular la acusación. Además, consideró que la conducta del ministro no corresponde a quien enarbola el escudo de la presunción de inocencia. “Le da munición al Ministerio Público”, acotó y añadió que hay que no se debe olvidar que todo imputado tiene derecho de guardar silencio.

A juicio de Maldonado, lo que busca Santiváñez es “ganar tiempo” para continuar en el cargo y disfrutar de los beneficios de ser parte de este régimen.

Por su parte, Carrión cuestionó que el Ministerio Público siga insistiendo con pedir que el ministro firme de manera voluntaria. Bajo su lectura, la fiscalía debería solicitar de una vez al Poder Judicial que se levante el secreto de las comunicaciones de Santiváñez.

“En atención a todas las estrategias dilatorias, lo que tiene que hacer la fiscalía es solicitar que se levante su secreto de las comunicaciones. La fiscalía no puede ser tan parsimoniosa, cuando Santiváñez con lo que juega es con la dilación absoluta”, expresó.

Para Carrión, los chats de WhatsApp confirmarían que las amenazas que él habría proferido primero a ‘Culebra’ y luego, en cumplimiento de ellas, desactivar el equipo de la Diviac.

“Ya no podría alegarse que otras instancias fueron las que se encargaron de desactivar este equipo especial. Pese a que son otras instancias las que tienen esta competencia, el ministro del Interior reconoce su influencia en la toma de decisiones. Él sube como ministro y empieza esta andanada. Da datos reveladores de su rol”, agregó.

El abogado señaló que la situación del ministro es delicada y, que al negar todo, su voz, la forma de obtención de la prueba y que no se someta a las pericias, deja entrever que hay cierto compromiso con el caso.

Finalmente, señaló que todo esto podría jugar en contra de Santiváñez a futuro, cuando concluya con su mandato.