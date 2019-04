OAS: los casos por los que el ex alcalde Luis Castañeda es investigado en Lava Jato 

El ex alcalde de Lima Luis Castañeda tiene dos investigaciones en la fiscalía por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, entre otros, el Caso Lava Jato. Ambos casos, están relacionados a presuntos favorecimientos hechos a la constructora OAS referente al proyecto de la “Línea Amarilla”.

En primer lugar, la fiscalía sospecha que la administración de Castañeda se coludió con la firma brasileña para que esta última consiga a toda costa dicho proyecto de infraestructura vial.

La concesión, como es público, se firmó el 12 de noviembre del 2009. Sin embargo, la fiscalía cree que desde la declaratoria de interés de la obra (26 de junio del 2009) hasta la etapa de contratación existió el propósito de beneficiar a la constructora.

Según la hipótesis de la fiscalía, la gestión de Castañeda emitió informes técnicos financieros y de ingeniería dirigidos específicamente para beneficiar los intereses de la multinacional.

Por ejemplo, una presunta subestimación de los importes recaudados en los peajes respecto a las proyecciones de ingresos que recibiría la empresa. De igual modo, irregularidades tanto en el contrato, en la longitud de la carretera y el monto real de la inversión (US$ 571 millones).

El segundo caso ocurrió en octubre del 2016, a raíz de una denuncia hecha por el portal IDL-Reporteros. El medio difundió unas conversaciones de Whatsapp —que datan de octubre y diciembre del 2014— entre Giselle Zegarra, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, y el ex presidente de OAS, Léo Pinheiro.

En la comunicación, se ve a Zegarra coordinando con Pinheiro la anulación del proyecto Río Verde (propuesto por la gestión de Villarán) y una eventual reunión con Castañeda Lossio.

Más información sobre estos casos, en el especial: Los peruanos del Lava Jato

“No pueden firmar el contrato por Río Verde (...) Va a ser un gran problema si firman", escribió Zegarra. "Lucho me pide que no lo firmen. Mañana me reúno con Fracassi [Leonardo Fracassi, alto funcionario de OAS]", añadió.

En enero del 2015, la gestión municipal de Castañeda contrata a Zegarra para que haga un diagnóstico sobre el proyecto de la Línea Amarilla.

El contrato por el proyecto de Río Verde (un parque de 25 hectáreas a lo largo de cuatro kilómetros del río Rimac) finalmente no fue firmado por OAS. Los fondos de ese proyecto, fueron utilizados para que dicha empresa construya el 'by-pass' de 28 de Julio en la gestión de Castañeda. La obra se realizó con el fideicomiso de US$74,5 millones que era para Río Verde.

Pinheiro, a raíz del acuerdo de colaboración eficaz que busca concretar con la fiscalía, deberá precisar si hubo corrupción en la concesión de la Línea Amarilla y en las posteriores gestiones relacionadas a este importante proyecto vial.