El obelisco que se construye en la explanada de Huanchaco para la misa del papa Francisco tiene una particularidad: la placa tiene el nombre de César Acuña Peralta, ex alcalde de Trujillo, ex gobernador regional de La Libertad y ex candidato a la presidencia de la República.

“En honor al papa Francisco, César Acuña Peralta”, se lee en la placa que se ha colocado en la base del obelisco y que aún pule un grupo de obreros.

Ni la Municipalidad Provincial de Trujillo ni el Arzobispado de Trujillo han precisado si es el líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP) quien con su dinero mandó a construir el obelisco.

Cabe precisar que esta obra es ejecutada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco, donde el alcalde es Javier Ruiz, miembro del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso.

La placa con el nombre de César Acuña adorna el obelisco que fue construido en honor al papa Francisco.

César Acuña y el monseñor Miguel Cabrejos han sostenido varias reuniones en la sede eclesiástica luego que se confirmara que el papa Francisco visitaría Trujillo a su paso por Perú.

