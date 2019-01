OCMA no investigará de oficio separación del juez Concepción del caso Keiko Fujimori

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, aseguró que no abrirán una "investigación de oficio" contra los jueces Octavio Sahuanay, Jésica León e Iván Quispe por su decisión de apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

En diálogo con El Comercio, sostuvo que para abrir investigación tendría que haber "elementos materiales categóricos que desvirtúen un comportamiento idóneo de los magistrados". Y, hasta ahora, de lo que había leído y de las explicaciones que rindieron los jueces en una conferencia de prensa, "no habría allí una actuación que nos permita abrir un proceso".

"He estado presenciado la presentación de los magistrados defendiendo su decisión y lo veo congruente. Me parece que los jueces han defendido su decisión alegando que han cumplido a cabalidad con lo que manda la ley y la Constitución. Desde ese punto de vista, no veo un elemento para abrir un proceso", dijo.

-Denuncia de partes-

No obstante, Walde Jáuregui dejó abierta la posibilidad de revisar el caso si alguna de las partes, ya sea la Fiscalía o la Procuraduría, se siente afectado con la decisión. "Podría hacer llegar a nosotros un requerimiento, una denuncia y sobre esa base calificar e iniciar un proceso", dijo.

"Si alguna de las partes presenta una denuncia, nosotros calificaremos acá y evaluaremos la posibilidad de promover un proceso disciplinario que corresponda", anotó.​

Como se recuerda, los jueces Sahuanay, León y Quispe apartaron al juez Concepción Carhuancho por una presunta falta de imparcialidad alegada por la defensa de Jaime Yoshiyama.