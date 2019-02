Odebrecht: abogados de Alan García y PPK participarán en interrogatorios

Los abogados de los ex presidentes Alan García y Pedro Pablo Kuczynski participarán este lunes en los interrogatorios que realizará el fiscal José Domingo Pérez a ex ejecutivos de Odebrecht en Curitiba, Brasil.

Erasmo Reyna, defensor legal de García, viajó ayer a la capital del estado de Paraná, pues intervendrá en los interrogatorios a Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar recursos económicos para la caja 2 de Odebrecht, y José Vieira Spinola, presunto intermediario para los pagos de la caja 2.

►Odebrecht, fiscales y procuradores peruanos firmaron acuerdo de colaboración eficaz

►Declaraciones de ex ejecutivos contradicen a líderes investigados

Antes de partir, Reyna dijo a El Comercio que estará en la diligencia y presentará una serie de preguntas para –según dijo– demostrar que el ex mandatario no está involucrado en el pago de sobornos a cambio de la licitación del metro de Lima, así como de la legalidad del cobro de US$100.000 por dictar una conferencia en Sao Paulo en el 2012.

“Estamos confiados en que las declaraciones de estos funcionarios confirmen que el pago que se produjo al ex presidente fue producto de la conferencia que dio en mayo del 2012, que en las tratativas que se hicieron jamás hubo conversación sobre pago de sobornos ni nada por el estilo”, dijo.

Para dictar esa conferencia, García firmó un contrato con el estudio de abogados de Spinola, quien luego se convirtió en delator premiado en Brasil.

Spinola ha confesado a las autoridades brasileñas que colaboró con el área de Odebrecht que gestionó el dinero de la caja 2. También reveló que tenía acceso al sistema informático Drousys, utilizado por la firma brasileña para registrar sus actividades ilícitas.

—Westfield y PPK—

El fiscal Pérez también interrogará este lunes a Luiz de Castro Santos, ex gerente general del proyecto Interoceánica Sur tramo 3. En la diligencia, De Castro responderá por los pagos de Odebrecht a Westfield Capital, empresa de la que Kuczynski fue accionista.

La abogada Gladys Vallejo Santa María, del estudio Sousa & Nakazaki, viajó a Brasil para participar en esta diligencia, informó César Nakazaki a este Diario.

Agregó que espera “que los brasileños ratifiquen la realidad de los servicios financieros que brindó Westfield”, porque “la hipótesis ya descartada de la fiscalía era que Westfield y First Capital fueron empresas fachadas que no brindaron servicios financieros y que todo lo pagado [por Odebrecht] eran sobornos”.

Nakazaki tiene expectativa de que los interrogados constaten la versión de su patrocinado: que el dinero pagado a Westfield no era de la caja 2, sino de fondos legales de Odebrecht en el Perú.

“Con esos dos elementos estaríamos logrando el archivo del caso, así que tenemos mucha expectativa y tranquilidad en estos testimonios”, expresó.

Asimismo, De Castro será consultado por la presunta coima de US$20 millones que habría entregado Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la buena pro de la carretera Interoceánica.

Heriberto Benítez, abogado de Toledo, informó que no participará en este interrogatorio, pero acudirá al que se realice en marzo a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.

“Ya enviamos a la fiscalía la lista de preguntas y veremos si contratamos a un abogado brasileño para las repreguntas durante el interrogatorio”, aseveró.

Los interrogatorios en Curitiba culminarán este viernes con Raymundo Trinidade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht.