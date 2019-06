Odebrecht: Acuerdo de colaboración eficaz fue aprobado por el Poder Judicial

El Poder Judicial validó (homologó) el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz que el 15 de febrero último firmaron el Ministerio Público y la procuraduría ad hoc con la constructora Odebrecht, anunció este miércoles el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.

"El acuerdo ha sido aprobado sin ninguna restricción, conforme a los términos expuestos por el Ministerio Público. Se trata de la finalización de un esfuerzo con muchas dificultades", destacó Vela en conferencia de prensa.

► Odebrecht: cronología del acuerdo de colaboración que se firmó en Brasil.

► Odebrecht, fiscales y procuradores peruanos firmaron acuerdo de colaboración eficaz.

Este acuerdo permitirá al equipo especial del Caso Lava Jato recibir información y documentos claves para las investigaciones en cuatro casos (Interoceánica Sur, metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde tramo Callao) en los que la constructora ya admitió la entrega de sobornos.

Se trata del proyecto de la Costa Verde-tramo Callao, la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y el proyecto de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).

"Es un hito en el sistema de jurisprudencias. Es el primer caso de una sentencia de colaboración a nivel corporativo", remarcó el fiscal Vela.

El acuerdo también contempla el monto de la reparación civil en S/.610 millones. El dinero será pagado en 15 cuotas anuales, empezando en el 2019.

Odebrecht entregará información de los sistemas My Web Day y Drousys, y también se podrá obtener más declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y de ex directivos acogidos a la delación premiada en Brasil.

Vela además señaló que para la validación del acuerdo se realizaron 16 audiencias en el Poder Judicial. "La sentencia será de conocimiento de las personas investigadas", indicó.

Además de Rafael Vela participan en la conferencia de prensa, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial, así como los procuradores ad hoc Jorge Ramírez y Silvana Carrión (adjunta).

El control de legalidad estuvo a cargo de la jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de funcionarios.

Jueza María Álvarez tuvo a su cargo la homologación del acuerdo (Foto: El Comercio) GEC

El convenio fue presentado ante el Poder Judicial en abril pasado, y el proceso de homologación tuvo una duración de tres meses, periodo en el que se realizaron diversas audiencias.

Para que un acuerdo de colaboración eficaz tenga validez, la información debe ser antes corroborada por el fiscal y finalmente, aprobada por un juez.