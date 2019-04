Odebrecht: Alan García y los hitos de su investigación por la conferencia en Brasil

El cobro de USD$100 mil que el ex presidente Alan García, realizó por una conferencia dictada el 25 de mayo del 2012 en Brasil a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), ha tenido más de una versión por parte del mismo ex mandatario y sus abogados.

Desde que el Equipo Especial Lava Jato abrió una investigación fiscal para determinar si el dinero es o no parte de una presunta coima pagada por la empresa Odebrecht, diversas aristas han ido apareciendo en este caso.

-FIESP niega el pago-

La más reciente, es la versión directa de la FIESP que fue recogida por el portal IDL Reporteros, en la que dicha institución asegura no haber solventado el pago de dicha conferencia para García Pérez.

“En función de su política interna, [la FIESP] no remunera a oradores e invitados y ni cobra ingreso a los cientos de eventos que hace anualmente. La Fiesp rutinariamente recibe jefes de Estado y personalidades políticas y fue en esa condición que Alan García estuvo presente en eventos en la Federación”, fue la respuesta que envió la FIESP sobre el pago recibido por García.

El ex presidente García, quien se ha mostrado activo en las redes sociales en las últimas horas, no se ha pronunciado. El Comercio también buscó comunicarse con su abogado Erasmo Reyna, pero indicó que en unas horas atendía nuestras consultas por encontrarse en actividades privadas.

Entre febrero y marzo, este diario hizo un recuento de las versiones que la defensa legal del ex presidente y otros involucrados en dicho pago realizaron, luego de que el ex CEO Marcelo Odebrecht, confirmó en 9 de noviembre del 2017, que su empresa sí pagó a García Pérez por las conferencias.

-Confirma la conferencia para la Fiesp-

El 14 de noviembre del 2017, Alan García, a través de su cuenta de Twitter, confirmó haber realizado una conferencia para la FIESP, pero no mencionó a Odebrecht.

“Di más de 30 conferencias en 10 países, una en Brasil para la Federación Industrial de Sao Paulo (no Odebrecht). Todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la fiscalía", escribió entonces.

-Los correos con Odebrecht-

El 15 de noviembre del 2018, IDL Reporteros publicó un correo electrónico en la que mostraba las coordinaciones que el ex encargado de la Caja 2 de Odebrecht, Marco Grillo, con el abogado Américo Spinola, coordinando el pago de Alan García a través de la Fiesp.

Por entonces, Erasmo Reyna, abogado del ex mandatario, había negado la relación de Odebrecht con el pago por dicha conferencia.

Afirmó, entonces, que el contrato lo firmó con la Fiesp a través del Estudio de Abogados de Américo Spinola.

“Más allá de que haya sido este señor Spinola quien en mayo del 2012 fue quien (firmó el contrato); como en otros contratos y conferencias que ha dictado Alan García, existen empresarios o personas jurídicas que se dedican a promocionar estos eventos, lo cierto es que esta vez fue el señor Spinola”, dijo el abogado el 16 de noviembre, en entrevista con RPP.

A Reyna también se le preguntó si el dinero provino de Odebrecht. “(El pago) no (provino de Odebrecht), por la sencilla razón que este gremio empresarial (Fiesp) no solamente lo conforma Odebrecht, son tres mil empresas que conforman este gremio empresarial y este tema no le compete a García”, respondió Reyna entonces.

-Grillo lo confirma-

El 18 de febrero de este año la Fiscalía de nuestro país interrogó al encargado de la “generación de recursos” para el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Marco Grillo.

El empresario brasileño afirmó que por orden de Jorge Barata, ex director de Odebrecht en Perú, pagó UDS$100 mil a García a través de una simulación con el estudio de abogado de Américo Spinola. Es por ello que las fechas sobre el contrato y pagos de dicho emolumento no coinciden.

“Quien encargó al Estudio Spinola fue la Fiesp, situación que no era ajena a este tipo de eventos; García ya había sido contratado a través de terceros para dar conferencias”, señaló el abogado Reyna a este Diario.

-Correos con Jorge Barata-

El 28 de febrero ATV Noticias publicó un correo electrónico entre Ricardo Pinedo, secretario de Alan García y el ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

En el mail del 31 de mayo del 2012 se mostraban las coordinaciones que realizaba Pinedo con Barata, a quien le informaba sobre el número de cuenta bancaria de Alan García Pérez.

Fue entones que Reyna reconoció que las coordinaciones sobre la conferencia las realizaron inicialmente con Barata y Odebrecht, pero que para ese entonces no se conocía las actividades ilícitas de la constructora brasileña.

“El trato inicial fue a través de Jorge Barata de Odebrecht; en mayo del 2012 no se sabía nada de lo que se conoce hoy”, comentó Reyna a ATV.