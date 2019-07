Odebrecht: Barata y Boleira declaran la primera semana de agosto

En las próximas semanas, ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Jorge Barata y Ricardo Boleira deberán decodificar los seudónimos que aparecen en los documentos proporcionados por Odebrecht al Ministerio Público.

El Comercio pudo conocer que los interrogatorios a los exejecutivos de la constructora se realizarán la primera semana de agosto, los días 6, 7 y 8 de agosto en Sao Paulo, Brasil. En las diligencias participarán los fiscales José Domingo Pérez, Geovana Mori y Rafael Vela, en calidad de coordinador del equipo Lava Jato.

Los interrogatorios habían sido previstos para esta semana, pero fueron suspendidos a pedido del fiscal Pérez, quien debía participar en la primera audiencia para la homologación del convenio que la Fiscalía suscribió con el empresario peruano israelí Josef Maiman, desarrollada el lunes pasado.

Barata y Boleira fueron superintendentes de Odebrecht en Perú. Su declaración será valiosa para la Fiscalía porque revelarán los nombres de empresarios o funcionarios detrás de los seudónimos que figuran en la documentación que albergaron los sistemas Drousys y My Web Day.

Sus testimonios se darán después de que se revelara pagos vinculados al Gasoducto Sur, obra donde la compañía fue el único postor. Se tratan de 17 transferencias de dinero, realizadas entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre de 2014, y que en total suman US$ 3 millones 70 mil.

Un beneficiario fue identificado como 'Princesa', y recibió dos pagos de US$ 900 mil. Aparecen también nombres como 'French', vinculado a la suma de US$ 500 mil, y 'Magali', quien se habría visto beneficiada con cuatro transferencias por US$ 450 mil.