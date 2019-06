Odebrecht: claves de la acusación fiscal por el Caso Metro de Lima

El fiscal José Domingo Pérez presentó esta semana, ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, su acusación por el caso del Metro de Lima y pidió 25 años de cárcel para el ex viceministro Jorge Cuba, y otros seis implicados en el Caso Odebrecht.

La acusación por el presunto delito de lavado de activos, a la que tuvo acceso El Comercio, es la tercera que presenta el Equipo Especial Lava Jato. Sin embargo, se trata del primer caso que se conoció del escándalo de Lava Jato.

Justamente, dos años después de haber iniciado las pesquisas, la investigación por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht para la construcción del metro de Lima, pasará a una siguiente etapa.

Jorge Cuba, ex funcionario del segundo gobierno aprista, cumple una orden de prisión preventiva. El plazo de la medida culmina en julio, pero la fiscalía ha solicitado la ampliación por seis meses.

1. Metro de Lima

La investigación por la línea 1 del Metro de Lima tiene su origen en la adjudicación de la obra a la constructora brasileña Odebrecht. En 2009, el entonces presidente Alan García convocó a Consejo de Ministros donde el único punto de la agenda fue aprobar un decreto de urgencia para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encargue de la ejecución de las obras por el Metro de Lima.

El caso del Metro de Lima estalló en enero de 2017, con la detención de Jorge Cuba, quien había ocupado el cargo de viceministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García.

El juez Richard Concepción ordenó su captura nacional e internacional y días después se entregó a la justicia.

Los primeros indicios de este escándalo fueron tres depósitos al ex funcionario mediante una empresa constituida fuera del país. Estos presuntos sobornos de parte de Odebrecht, por US$2 millones, habrían sido a cambio de la adjudicación de la obra.

Con la detención de Cuba, vino la de Edwin Luyo y Santiago Chau, ex funcionarios del Ministerio de Transportes, así como la de Jessica Tejada, ex pareja de Cuba, Miguel Navarro y Víctor Muñoz, sobrino de Cuba.

Al inicio de las pesquisas también se pudo conocer que Cuba y Luyo registraron viajes a Brasil meses después de la firma del contrato por el Metro de Lima.

El ex viceministro viajó dos veces a inicios del 2010, y el contrato se firmó a fines de 2009. En tanto, Luyo partió hacia Brasil en tres oportunidades, una en el 2006 y otra en el 2016.

En el documento acusatorio, el fiscal Pérez concluye que los procesados administraron cuentas bancarias de las empresas offshore Hispamar International Corp, Julson Internatonial S.A., Notrex, Oblong International INC, Aeron Group INC y Klienfeld Service, para la recepción de dinero proveniente del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

2. ¿Quiénes son los acusados y qué se les imputa?

En la acusación fiscal, se establece que Jorge Cuba y otras seis personas se habrían beneficiado con la adjudicación de los tramos 1 y 2 del metro de Lima.

A todos se les imputa el presunto delito de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, cada uno cumplió un papel fundamental en el caso, de acuerdo a la tesis fiscal.

Jorge Cuba

Jorge Cuba cumple prisión preventiva desde enero de 2017 (Foto: GEC) GEC

La fiscalía lo sindica como la persona que ofreció a "Carlos Nostre Junior (intermediario de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú) interceder ante los miembros del Comité Especial de Licitación conformado por Santiago Chau (…), Mariella Huerta, Edwin Luyo Barrientos (…) para el otorgamiento del proyecto del metro de Lima-línea 1, tramos I y II”.

Según el documento, a través de Julson International, Notrex Holding Inc y Coneng Asset INC, ocultó US$1'400.000,00. Mediante Hispamar International y Coneng Asset INC, administró US$6'700.000,00. Mientras que a través de Julson International gestionó US$3'143.387,61.

Miguel Navarro

Ex funcionario del Ministerio de Transportes. Es acusado de ser el representante de la cuenta de Julson International, abierta en la Banca Privada de Andora (BPA), donde se recepcionó dinero. Cumple una orden de prisión preventiva.

Miguel Navarro Portugal cumple prisión preventiva. Fue funcionario del Ministerio de Transportes. (Foto: GEC) GEC

Jessica Tejada

Jessica Tejada afronta este proceso en libertad. Estuvo casi dos años en prisión preventiva. (Foto: GEC) Cesar Campos

A la expareja de Cuba se le imputa ser beneficiaria final de Julson International. La constructora brasileña transfirió a esa cuenta US$500.000, monto que generó intereses por US$60.000

Jéssica Tejada fue liberada por la Segunda Sala de Apelaciones hace unas semanas.

Víctor Muñoz Cuba

Sobrino de Jorge Cuba. La Fiscalía le imputa la apertura de la cuenta de Hispamar International y de Conneng Asset para recibir fondos ilícitos.

Edwin Luyo y Mariella Huerta

Luyo fue miembro del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del metro, mientras que Huerta fue la presidenta de este grupo de trabajo. De acuerdo a la acusación, recibieron US$1’200.000 de la constructora a través de la ‘offshore’ Oblong International.

Los ex funcionarios acordaron distribuirse ese dinero en porcentajes de 75% y 25%, respectivamente. Sobre Huerta pesa una orden de prisión preventiva, pero se encuentra prófuga de la justicia.

Edwin Luyo fue miembro del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del metro. Esta en prisión preventiva. (Foto: GEC)

Santiago Chau

Fue integrante del primer comité para el proceso de selección del tramo II del metro. Se le imputa la recepción de US$400.000, a través de la cuenta de la offshore Ultone finance limited.

Se encuentra prófugo de la justicia.

3. ¿Cuáles son las penas solicitadas?

En su acusación, la fiscalía ha solicitado penas de 25 años y 10 meses de pena privativa de la libertad para todos los procesados por la coautoría del delito de lavado de activos, con excepción de Santiago Chau, para quien pide 12 años y 11 meses.

El juez encargado de realizar el control de acusación será Richard Concepción Carhuancho, quien deberá programar una fecha para la audiencia correspondiente.