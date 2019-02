Odebrecht: cronología sobre el acuerdo de colaboración que hoy se firma en Brasil

A poco más de dos años de conocerse sobre los sobornos que Odebrecht reconoció que pagó a funcionarios peruanos para adjudicarse proyectos de infraestructura en el país, el equipo especial Lava Jato y la procuraduría ad hoc del caso suscribirán este viernes el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con la constructora brasileña.

En la reunión –que se realizará en el Consulado del Perú en Sao Paulo– participarán representantes de Odebrecht, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato, y los procuradores del caso Jorge Ramírez y Silvana Carrión.

En esta nota repasa los momentos claves sobre las negociaciones, así como los cuestionamientos y posiciones que hubo respecto al acuerdo final con la constructora brasileña.

"Cumplir con los requerimientos"

[6/9/2018]

​

A través de una carta dirigida a El Comercio, la constructora brasileña Odebrecht señaló que espera "cumplir con los requerimientos" de la fiscalía peruana con el objetivo de lograr la firma de un acuerdo de colaboración.

Según indicó Odebrecht en el documento, estaba a disposición del Ministerio Público y seguía realizando “los esfuerzos necesarios” para entregar documentación sobre los hechos ocurridos en nuestro país.

“Con la retomada del proceso de colaboración en el Perú, la empresa está a disposición de la fiscalía y sigue realizando los esfuerzos necesarios para viabilizar la búsqueda y entrega de la documentación, así como la declaración de sus funcionarios y ex funcionarios que pudieran tener conocimiento de hechos materia de interés", indicó la empresa.

Los procuradores se reúnen

[4/10/2018]



Jorge Ramírez y Silvana Carrión, procuradores ad hoc del Caso Lava Jato, se reunieron en Brasil con autoridades del Ministerio Público de este país y la Justicia Federal de Curitiba como parte del proceso de interrogatorios que se realizaban en Brasil a ex directivos de Odebrecht.

Las reuniones de las autoridades peruanas con jueces y fiscales brasileños se llevaron a cabo con la finalidad de afianzar la defensa del Estado Peruano en el ámbito de la cooperación judicial internacional, aunque también con miras a una eventual suscripción de un acuerdo con Odebrecht.

“Se intercambiaron puntos de vista sobre los alcances del acuerdo de leniencia firmado entre la empresa y la fiscalía brasileña”, añadió la procuraduría.

Términos del documento

[28/11/2018]



El equipo especial del Caso Lava Jato, la procuraduría ad hoc y representantes de Odebrecht pactaron los términos del acuerdo de colaboración que permitirá que la constructora brasileña brinde información para las investigaciones por los sobornos que pagó en el Perú a cambio de la licitación de obras de infraestructura.

La primera reunión se llevó a cabo el 28 de noviembre. Al día siguiente, vía telefónica, se cerraron los detalles para la preparación de un borrador del documento en la primera semana de diciembre.

Cuestionamientos de Rosa Bartra

[1/12/2018]



La parlamentaria Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien presidió la Comisión Lava Jato del Congreso, criticó, como en anteriores ocasiones, que el equipo especial de la fiscalía fuera a suscribir un acuerdo de colaboración con Odebrecht sin antes hacer de conocimiento del Congreso los detalles de este.

"No vamos a permitir, sin levantar la voz, que se firme un contrato de impunidad que busca favorecer los intereses de una empresa corrupta que nos ha robado miles de millones y a la cual este Gobierno aparentemente le está pagando por la destrucción de la oposición", indicó la congresista a RPP.

En ese sentido, Bartra cuestionó que el Ministerio Público no haya accedido a los pedidos para que les envíen el preacuerdo que se firmó hace meses y el nuevo entendimiento con Odebrecht.

Acuerdo de colaboración

[8/12/2018]



El equipo especial del Caso Lava Jato y la procuraduría ad hoc del mismo caso firmaron un acuerdo de colaboración de 17 páginas con Odebrecht. Además, se fijó que el documento final se suscribiera el 11 de enero del 2019.

El acuerdo de beneficios y colaboración eficaz sostiene que la empresa brasileña entregará –sin restricciones– información y documentación crucial sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles.

Entre los hechos delictivos a los que está relacionado el acuerdo se encuentran la adjudicación y realización de los proyectos de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, la Costa Verde tramo Callao, el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramo 2 y 3) y la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).

Otro punto importante es el de la reparación civil, pues la propuesta inicial de Odebrecht era de un pago de S/297 millones, pero luego accedió al monto que fijó la procuraduría: S/610 millones. El dinero será pagado en 15 cuotas anuales, empezando en el 2019.

Asimismo, Odebrecht entregará información de los sistemas My Web Day y Drousys, se podrá obtener más declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y de ex directivos acogidos a la delación premiada en Brasil.

De otro lado, la fiscalía peruana se comprometió a no utilizar las pruebas entregadas por Odebrecht y sus funcionarios para iniciar acciones penales en su contra, siempre y cuando sean resultado del acuerdo de colaboración.

Remoción de los fiscales Vela y Pérez

[31/12/2018]



En víspera del Año Nuevo, el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry anunció la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del Caso Lava Jato. Alegó que los destituía por "hechos que atentan contra la jerarquía institucional".

Para Chávarry, los fiscales habrían "violado la reserva" de las investigaciones que tenían a su cargo.

"El fiscal José Domingo Pérez, luego de su designación, procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos y esta conducta ha sido reiterativa en diferentes circunstancias y lugares, hecho que no solo afecta a mi persona sino a la autonomía del Ministerio Público", indicó Chávarry como justificación de su decisión.

Cambio de fecha

[3/1/2019]



Luego de que se repusiera a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo especial, el 2 de enero del este año, representantes de Odebrecht indicaron que la firma del acuerdo de colaboración ya no se realizaría el 11 de enero debido a la crisis generada por la salida momentánea de los integrantes del equipo especial.

Detallaron que los interrogatorios a Jorge Barata y otros ex ejecutivos de Odebrecht, programados inicialmente entre el 14 y 18 de enero, no se realizarían en esas fechas.

En tanto, el fiscal Pérez responsabilizó a Pedro Chávarry de los atrasos respecto a la suscripción del acuerdo de colaboración y la realización de las diligencias.

Ejecutivo dice que respetará acuerdo

[7/1/2019]



El primer ministro César Villanueva indicó que, al margen de posiciones personales respecto al rol que tendrá Odebrecht luego de la firma del acuerdo de colaboración, el Gobierno respetará lo suscrito por la fiscalía, la procuraduría y la empresa brasileña.

El presidente del Consejo de Ministros remarcó que si el acuerdo establece que la empresa puede volver a contratar con el Estado, “lo vamos a cumplir”.

Acuerdo final

[14/1/2019]



Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, además del procurador Jorge Ramírez, viajaron a Sao Paulo (Brasil) para firmar el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con Odebrecht. A ellos se les suma Silvana Carrión, procuradora adjunta, quien llegó un día antes.

Se tiene planeado que el acuerdo se suscriba este viernes 15 en el consulado del Perú en Sao Paulo. Un punto a destacar de dicha cita es que no solo estarán presentes los representantes de la empresa, sino también los ex ejecutivos que las autoridades peruanas interrogarán entre el 18 y el 22 de febrero.