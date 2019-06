Odebrecht: cronología sobre el acuerdo de colaboración eficaz validado por el PJ

A poco más de dos años de conocerse sobre los sobornos que Odebrecht reconoció que pagó a funcionarios peruanos para adjudicarse proyectos en el país, el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público presentó a finales de marzo pasado el acuerdo firmado con la constructora ante el Poder Judicial, a fin de que pase por el control de legalidad.

Este miércoles, en una rueda de prensa, el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, anunció que la jueza María Álvarez Camacho homologó el acuerdo de colaboración eficaz sin restricciones.

En esta nota repasa los momentos claves sobre las negociaciones, así como los cuestionamientos y posiciones que hubo respecto al acuerdo final con la constructora brasileña.

"Cumplir con los requerimientos"

[6/9/2018]

​A través de una carta dirigida a El Comercio, la constructora brasileña Odebrecht señaló que espera "cumplir con los requerimientos" de la fiscalía peruana con el objetivo de lograr la firma de un acuerdo de colaboración.

Según indicó Odebrecht en el documento, estaba a disposición del Ministerio Público y seguía realizando “los esfuerzos necesarios” para entregar documentación sobre los hechos ocurridos en nuestro país.

“Con la retomada del proceso de colaboración en el Perú, la empresa está a disposición de la fiscalía y sigue realizando los esfuerzos necesarios para viabilizar la búsqueda y entrega de la documentación, así como la declaración de sus funcionarios y ex funcionarios que pudieran tener conocimiento de hechos materia de interés", indicó la empresa.

Los procuradores se reúnen

[4/10/2018]

Jorge Ramírez y Silvana Carrión, procuradores ad hoc del Caso Lava Jato, se reunieron en Brasil con autoridades del Ministerio Público de este país y la Justicia Federal de Curitiba como parte del proceso de interrogatorios que se realizaban en Brasil a ex directivos de Odebrecht.

Las reuniones de las autoridades peruanas con jueces y fiscales brasileños se llevaron a cabo con la finalidad de afianzar la defensa del Estado Peruano en el ámbito de la cooperación judicial internacional, aunque también con miras a una eventual suscripción de un acuerdo con Odebrecht.

“Se intercambiaron puntos de vista sobre los alcances del acuerdo de leniencia firmado entre la empresa y la fiscalía brasileña”, añadió la procuraduría.

Términos del documento

[28/11/2018]

El equipo especial del Caso Lava Jato, la procuraduría ad hoc y representantes de Odebrecht pactaron los términos del acuerdo de colaboración que permitirá que la constructora brasileña brinde información para las investigaciones por los sobornos que pagó en el Perú a cambio de la licitación de obras de infraestructura.

La primera reunión se llevó a cabo el 28 de noviembre. Al día siguiente, vía telefónica, se cerraron los detalles para la preparación de un borrador del documento en la primera semana de diciembre.

Cuestionamientos de Rosa Bartra

[1/12/2018]

La parlamentaria Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien presidió la Comisión Lava Jato del Congreso, criticó, como en anteriores ocasiones, que el equipo especial de la fiscalía fuera a suscribir un acuerdo de colaboración con Odebrecht sin antes hacer de conocimiento del Congreso los detalles de este.

"No vamos a permitir, sin levantar la voz, que se firme un contrato de impunidad que busca favorecer los intereses de una empresa corrupta que nos ha robado miles de millones y a la cual este Gobierno aparentemente le está pagando por la destrucción de la oposición", indicó la congresista a RPP.

En ese sentido, Bartra cuestionó que el Ministerio Público no haya accedido a los pedidos para que les envíen el preacuerdo que se firmó hace meses y el nuevo entendimiento con Odebrecht.

Acuerdo de colaboración

[8/12/2018]

El equipo especial del Caso Lava Jato y la procuraduría ad hoc del mismo caso firmaron un acuerdo de colaboración de 17 páginas con Odebrecht. Además, se fijó que el documento final se suscribiera el 11 de enero del 2019.

El acuerdo de beneficios y colaboración eficaz sostiene que la empresa brasileña entregará –sin restricciones– información y documentación crucial sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles.

Entre los hechos delictivos a los que está relacionado el acuerdo se encuentran la adjudicación y realización de los proyectos de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, la Costa Verde tramo Callao, el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramo 2 y 3) y la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).

Otro punto importante es el de la reparación civil, pues la propuesta inicial de Odebrecht era de un pago de S/297 millones, pero luego accedió al monto que fijó la procuraduría: S/610 millones. El dinero será pagado en 15 cuotas anuales, empezando en el 2019.

Asimismo, Odebrecht entregará información de los sistemas My Web Day y Drousys, se podrá obtener más declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y de ex directivos acogidos a la delación premiada en Brasil.

De otro lado, la fiscalía peruana se comprometió a no utilizar las pruebas entregadas por Odebrecht y sus funcionarios para iniciar acciones penales en su contra, siempre y cuando sean resultado del acuerdo de colaboración.

Remoción de los fiscales Vela y Pérez

[31/12/2018]

En víspera del Año Nuevo, el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry anunció la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del Caso Lava Jato. Alegó que los destituía por "hechos que atentan contra la jerarquía institucional".

Para Chávarry, los fiscales habrían "violado la reserva" de las investigaciones que tenían a su cargo.

"El fiscal José Domingo Pérez, luego de su designación, procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos y esta conducta ha sido reiterativa en diferentes circunstancias y lugares, hecho que no solo afecta a mi persona sino a la autonomía del Ministerio Público", indicó Chávarry como justificación de su decisión.

Cambio de fecha

[3/1/2019]

Luego de que se repusiera a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo especial, el 2 de enero del este año, representantes de Odebrecht indicaron que la firma del acuerdo de colaboración ya no se realizaría el 11 de enero debido a la crisis generada por la salida momentánea de los integrantes del equipo especial.

Detallaron que los interrogatorios a Jorge Barata y otros ex ejecutivos de Odebrecht, programados inicialmente entre el 14 y 18 de enero, no se realizarían en esas fechas.

En tanto, el fiscal Pérez responsabilizó a Pedro Chávarry de los atrasos respecto a la suscripción del acuerdo de colaboración y la realización de las diligencias.

Ejecutivo dice que respetará acuerdo

[7/1/2019]

El primer ministro César Villanueva indicó que, al margen de posiciones personales respecto al rol que tendrá Odebrecht luego de la firma del acuerdo de colaboración, el Gobierno respetará lo suscrito por la fiscalía, la procuraduría y la empresa brasileña.

El presidente del Consejo de Ministros remarcó que si el acuerdo establece que la empresa puede volver a contratar con el Estado, “lo vamos a cumplir”.

Acuerdo final

[15/2/2019]

Después de casi tres meses de idas y vueltas, el viernes 15 de febrero finalmente se firmó en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, el acuerdo de beneficios y colaboración efi caz con la empresa Odebrecht. Este permitirá al equipo especial del Caso Lava Jato recibir información y documentos claves para las investigaciones en cuatro casos (Interoceánica Sur, metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde tramo Callao) en los que la constructora ya admitió la entrega de sobornos.

Estos son el proyecto de la Costa Verde-tramo Callao, la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y el proyecto de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).

Vela responde a críticas del Parlamento

[18/2/2019]

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, les restó importancia a las críticas que ha hecho un sector del Parlamento, luego de la firma del acuerdo con Odebrecht. Consideró que el Congreso “no forma parte” de este convenio e indicó que este documento será sometido a “un control de carácter judicial”.

Contrato simulado

[18/2/2019]

Marcos de Queiroz Grillo- quien fue el encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como la caja 2- detalló que Barata le pidió que pague US$100.000 a Alan García por una exposición que el ex presidente brindó a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) en el 2012. Sin embargo, precisó que la transferencia no debía figurar a nombre de la constructora Odebrecht. Por esa razón, buscaron a José Américo Spinola, a fin de que el pago al líder del Partido Aprista se hiciera a través de su estudio de abogados.

Comprometen a consorciadas

[20/2/2019]

Durante el segundo día de interrogatorios en la ciudad de Curitiba (Brasil), el ex secretario general del consorcio Conirsa Sergio Nogueira Panicali declaró ante los fiscales peruanos Walter Villanueva Luicho, Lizbeth López y Geovanna Mori –integrantes del equipo especial para el Caso Lava Jato– que se pagaron US$45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Fuentes de El Comercio aseguraron que en la diligencia, que se prolongó por más de ocho horas y media, Nogueira Panicali indicó que Odebrecht pagó el 70% de ese monto y el 30% restante lo asumieron las empresas peruanas socias en ese proyecto: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.

Moreno licitó obra inviable

[21/2/2019]

Durante el interrogatorio en Curitiba, que duró casi cuatro horas, el ex ejecutivo de Odebrecht Igor Braga Vasconcelos Cruz contó que el proyecto de la Costa Verde del Callao, que les fue presentado por Félix Moreno, “era inviable” desde el punto de vista técnico. Explicó que la pista, al estar cerca del mar, corría el peligro de sufrir filtraciones de agua tras dos o tres años de inaugurada, si no se colocaba una escollera alta (un muro de rocas).

Por ello, Vasconcelos pidió al ex gobernador regional hacer las correcciones respectivas al expediente. Sin embargo, Moreno se negó a realizar las modificaciones, porque estas iban a representar que el valor de la obra (calculado inicialmente en más de S/313 millones) se incrementara y que él debiera acudir al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar un presupuesto adicional. Vasconcelos, según fuentes de este Diario, indicó que Moreno temía que el proyecto fuera observado.

El ex gobernador regional también aceleró la entrega de la obra debido a que la campaña, en la que lograría su reelección, estaba cerca.

Trindade Serra implican a Lourdes Flores

[22/2/2019]

El quinto y último día de interrogatorios en Curitiba, Brasil, empezó una hora antes de lo esperado. El ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra solicitó una audiencia fuera del cronograma inicial al fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial asignado a la investigación del Caso Lava Jato.

En esta diligencia, aseguró que la constructora aportó dinero a dos campañas –una presidencial y una municipal– de la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Trindade Serra detalló que el primer donativo se dio en el 2006, cuando Flores Nano postuló por segunda vez a la presidencia por Unidad Nacional, alianza integrada por el PPC, Solidaridad Nacional y Renovación. Aquella vez –según la versión del testigo– Odebrecht entregó entre US$10 mil y US$15 mil, porque en ese momento “la empresa no estaba bien”.



Interrogatorios a Barata se postergan

[6/3/2019]

Los integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, entre ellos los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche, decidieron este martes postergar los interrogatorios al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, inicialmente programados entre el 12 y 15 de marzo, para abril.

De acuerdo al acta de coordinación superior, a la que tuvo acceso El Comercio, los fiscales adoptaron esta medida por dos hechos puntuales: el primero “obedece a razones de estrategia” y el otro porque aún no han recibido a través de la cooperación judicial las declaraciones que tomaron hace dos semanas en Curitiba a los ex ejecutivos de la referida empresa brasileña.

Vizcarra cuestiona monto de reparación

[14/3/2019]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que tenía la opinión personal de que el monto de reparación civil que se ha incluido en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debería haber sido mayor.

"(La reparación civil se habrá hecho) con un cálculo en función de los parámetros. Yo creo que debería ser mayor. Si me dan una opinión personal, creo que debería ser mayor, pero tengo que respetar las instancias e independencia de poderes", dijo el presidente ante la prensa.



Interpelan a ministro Zeballos

[21/3/2019]

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, acudió al Congreso para responder el pliego de interpelación que se aprobó en su contra por la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la procuraduría ad hoc y Odebrecht.

Durante su exposición, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordó que también es titular del Consejo de Defensa Jurídica del Estado pero que, como tal, no puede influir en al labor de los procuradores como el encargado del caso Odebrecht, Jorge Ramírez.



Vilcatoma pide detención de Barata y Odebrecht

[21/3/2019]

La congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) pidió el jueves 21 de marzo al Ministerio Público que requiera la detención preliminar de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata por el caso del Gaseoducto Sur Peruano no incluido en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la fiscalía peruana.

"Estamos pidiendo la detención preliminar del señor Marcelo Odebrecht y del señor Jorge Barata. Nosotros consideramos que hay elementos que exigen que el Ministerio Público adopte acciones inmediatas", sostuvo en una conferencia de prensa.

Formalizan presentación del acuerdo

[25/03/2019]

El equipo especial para el Caso Lava Jato presentó formalmente el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht a la jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El acuerdo, que constaba de más de 148 mil folios, debía ser revisado por la magistrada del Poder Judicial para un control de legalidad. Allí consta el monto por reparación civil por S/610 millones que deberá pagar la constructora y otros S/150 millones en intereses.



Acuerdo en resguardo

[29/03/2019]

El Poder Judicial informó que se dispuso medidas de seguridad a fin de proteger el acuerdo que suscribió la fiscalía con la constructora brasileña, el cual estaba siendo materia de revisión por la jueza.

Por decisión del titular de ese poder del Estado, también se dispuso brindar apoyo logístico y de personal a la magistrada Álvarez Camacho debido a la cantidad de folios por revisar.

Detención a PPK

[10/04/2019]

El Poder Judicial ordenó detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en medio de investigaciones por presunto lavado de activos y el Caso Odebrecht.

La medida también alcanzó a su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. “Mire aquí hay una persecución. Yo he contestado a la fiscalía todas las veces que he ido”, se defendió entonces PPK.

Semanas más tarde, se ordenó arresto domiciliario en su contra.

Muere García

[17/04/2019]

El ex mandatario Alan García se suicidó en su casa de Miraflores de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido preliminarmente por la Policía Nacional.

La orden judicial de detención era por 10 días y se dispuso en el marco de las investigaciones en su contra por el Caso Odebrecht. De acuerdo a la fiscalía, se buscaba obtener mayores elementos para la investigación.

Días más tarde, el 23 de abril, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, confirmó a fiscales peruanos un aporte de US$200.000 a la campaña presidencial de García, a través de Luis Alva Castro.

El “club de la construcción”

[25/04/2019]

Durante esa semana de interrogatorios en Brasil, Barata también confirmó la existencia en el Perú del “club de la construcción”, que pagó sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la adjudicación de proyectos.

Las constructoras peruanas Graña y Montero, Obrainsa, Cosapi, ICCGSA, Construcción y Administración (CASA), Hidalgo e Hidalgo habrían integrado este ‘club’, al igual que las brasileñas Andrade Gutiérrez, OAS y Queiroz Galvao.

Barata también ratificó el pago al ex mandatario Alejandro Toledo por US$27 millones en sobornos por los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Asimismo, refirió que la ex alcaldesa Susana Villarán le agradeció vía telefónica por el aporte de US$3 millones para la campaña de la No revocación.

Acusan a Humala

[07/05/2019]

El fiscal Germán Juárez Atoche formalizó su acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y esposa Nadine Heredia por el presunto delito de criminalidad organizada por el Caso Odebrecht.

En su acusación, el fiscal de lavado de activos solicitó 20 años de prisión para Humala y 26 años y 6 meses para Nadine Heredia.

Prisión preventiva para Villarán

[14/05/2019]

El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó 18 meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por recibir dinero de fuente ilícita de las constructoras Odebrecht y OAS.

Se homologa acuerdo

[19/06/2019]

El equipo especial del Caso Lava Jato ofreció una conferencia de prensa en donde se anunció que la jueza María Álvarez Camacho homologó el acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía y la constructora Odebrecht.

El fiscal superior Rafael Vela indicó que la aprobación de este acuerdo se llevó "sin ninguna excepción y restricción" respecto a lo solicitado.