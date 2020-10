Conforme a los criterios de Saber más

José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka, investigado por el caso Odebrecht. Esta solicitud fue informada por el fiscal superior Hernán Mendoza Salvador, parte del Equipo Especial, durante una audiencia pública de apelación.

“Ayer, el fiscal provincial a cargo de la investigación nos ha hecho conocer que ha presentado un requerimiento al órgano jurisdiccional acerca de una comparecencia con restricciones con impedimento de salida del país”, informó.

Como se recuerda, en mayo de este año el juez Víctor Zúñiga ordenó sustituir la prisión preventiva de Yoshiyama por la de arresto domiciliario por riesgo de contagio debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Audiencia sobre Jaime Yoshiyama

El 9 de setiembre pasado, se cumplió el plazo otorgado por el juez para cumplir con la medida restrictiva de arresto domiciliario.

La fiscalía apeló la resolución del juez Zúñiga, en el que declaró variar la prisión preventiva y sustituirla por la de arresto domiciliario y cuestionó la caución de S/70 mil que se le impuso al investigado.

Durante la audiencia pública realizada ante el Poder Judicial, el fiscal Mendoza explicó que la caución impuesta en ese momento, no era la adecuada, por ello habían solicitado que se le imponga un millón de soles. Sin embargo, explicó que al haberse vencido el plazo de las restricción otorgada por el juez, “el Ministerio Público mal haría en insistir, ya que por un tema de temporalidad (la caución) no tendría como propósito garantizar medida alguna”.

Fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra Jaime Yoshiyama

Para la fiscalía, Yoshiyama Tanaka sería parte del “núcleo duro” de la presunta organización criminal formada al interior de la organización política Fuerza Popular (FP), liderada por Keiko Fujimori.

Según los investigadores de la Fiscalía, el exministro habría participado en la recepción de un millón de dólares que habría sido entregado por la empresa Odebrecht para la campaña electoral del 2011 de Fujimori Higuchi, y habría tratado de ingresarlo a través de terceras personas. Por esta razón es investigado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión.

Aún cumple arresto

Humberto Abanto, defensa de Yoshiyama Tanaka, dijo a El Comercio que aún no han sido notificados sobre el requerimiento de impedimento de salida del país pese a que el fiscal así lo mencionó en la audiencia celebrada esta mañana.

Recordó que el plazo de detención domiciliaria venció el 9 de setiembre, pero como el juez no ha dictado la libertad inmediata que manda el Código su cliente ha decidido seguir confinado en su casa hasta que haya un pronunciamiento judicial expreso.

“El Código Procesal Penal manda que, vencido el plazo de la prisión preventiva o la detención domiciliaria, se disponga la libertad inmediata y fije las reglas de conducta que estime necesarias para asegurar la presencia del imputado en el proceso. El juez no ha cumplido con eso, así que mi cliente ha preferido mantenerse confinado en su casa mientras el juez no disponga su libertad. Eso, repito, a pesar de que la detención domiciliaria venció el 9 de setiembre del 2020”, sostuvo.

Informó que han solicitado al juez realizar un pronunciamiento respecto a la situación legal del exministro y lamentó que la fiscalía no haya esperado dicho pronunciamiento para pedir el impedimento.

“Tendremos que ver qué dispone el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday. En cuanto a mí se refiere, temo que estamos ante una actuación precipitada que no ha reparado en que debía esperarse la decisión del juez. Pero, no me sorprende. Es usual ver esto en este caso”, alegó.

