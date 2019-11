La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, afirmó que se debe respetar las decisiones del Poder Judicial, como la que emitió la jueza María de los Ángeles Álvarez a favor de la devolución de S/524 millones a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

Sobre la decisión específica que favorece la devolución del dinero a Odebrecht, la ministra señaló que la prioridad debe ser llegar a la verdad sobre los responsables de los actos de corrupción.

► Rafael Vela: “[El fallo] implica la devolución del dinero de Chaglla”

► Jueza resolvió pedido de Odebrecht sobre venta de Chaglla

“No solo 524 millones. Si tuviera que devolver 10 mil millones, lo haría porque la corrupción se lleva 12 mil millones de soles y quienes son los más afectados son las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes [...] El Poder Judicial ya dio su dictamen. No vamos a apoyar al Poder Judicial en unas oportunidades y en otras no. Dejemos que la justicia haga su trabajo de manera integral, pero el Perú necesita saber la verdad”, señaló ante la prensa.

La decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, emitida el pasado 28 de octubre, señala que la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debe ejecutarse en todos sus términos aprobados en junio último y con los beneficios ahí mencionados. Esto permitirá que el Estado reembolse a la constructora brasileña los S/524 millones retenidos por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

“Las decisiones del Poder Judicial son mandatorias [...] Mi opinión es que el Perú necesita saber la verdad cueste lo que cueste. Necesita que esa historia que hemos vivido no se vuelva a repetir. Lo ha dicho el presidente de la República: integridad y lucha contra la corrupción no es solo mirar adelante, sino que la justicia cumpla su rol”, manifestó Gloria Montenegro.



La ministra añadió que no solo se está devolviendo dinero a Odebrecht, sino que se está cumpliendo un acuerdo de colaboración eficaz que aportará a las investigaciones y que le competerá al sistema judicial determinar los montos y los métodos del pago de la reparación civil por parte de la constructora brasileña.