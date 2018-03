Odebrecht: Jorge Acurio cobró US$ 1 millón 250 mil a través de 'offshore' en Andorra El ex gobernador regional del Cusco le pidió US$ 3 millones a la empresa brasileña, es decir el 3% del valor del proyecto Vía Evitamiento

El ex gobernador regional de Cusco Jorge Acurio fue detenido esta mañana y tiene una orden de detención preliminar por 48 horas. (Foto: Andina)

