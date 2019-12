En su testimonio ante el equipo especial del Caso Lava Jato, el exejecutivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli afirmó que Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora en ingeniería Alpha Consult, habría utilizado a su empresa para generar recursos económicos para la caja 2 de la constructora brasileña.

La fiscalía investiga a Peñaranda y a su hijo Jorge Peñaranda Málaga porque habrían recibido US$2,6 millones como soborno a través de la ‘offsore’ Randalee Investment. Alpha Consult realizó estudios de factibilidad sobre las carreteras Interoceánica Sur y Norte, ambas construidas por Odebrecht (a través de un consorcio del que formó parte).

Sin embargo, Martorelli señaló ante la fiscal Geovana Mori, del equipo especial, que US$815 mil del total del pago tenían como objetivo generar dinero para la caja 2; es decir, para la contabilidad ilícita a través de la cual la firma brasileña pagaba sobornos en el Perú.

Otros US$555 mil fueron entregados a Peñaranda por sus labores como supervisor, pues de no hacerlo, según Martorelli, “podía generar una reacción contra los intereses de la compañía".

Martorelli señaló que Jorge Barata deberá precisar cuál fue el motivo por el que se pagaron los US$1,2 millones restantes.

—Reuniones—

Según Martorelli, mientras la consultora peruana se encargaba de realizar los trabajos de supervisión de las carreteras, él se reunía frecuentemente con Peñaranda. En una de ellas, el presidente de la empresa le sugirió contratar al ingeniero Otto Luna para que supervisara a nombre de Alpha Consult, trabajo por el cual se habría pagado US$1,5 millones.

En diálogo con El Comercio, Luna indicó que la empresa a la que representa –Promogest– sí realizó trabajos de estudios de carreteras para la Interoceánica Norte y Sur, pero no de supervisión. “Si Jorge Peñaranda habló de eso, no pudo haber dicho mi nombre, pudo haberse confundido. [...] No podemos ser recomendados por carecer de la currícula [Sic] suficiente para eso”, señaló.

Otto Luna negó que haya recibido pagos ilícitos de la constructora Odebrecht.

Este Diario llamó a la empresa Alpha Consult y solicitó una entrevista con Jorge Peñaranda, pero le informaron que se encontraba en una reunión. Hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.