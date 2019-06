El Poder Judicial hizo público este miércoles que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado ha dispuesto la libertad de la ex voleibolista nacional Jessica Tejada, a quien se le ha impuesto un régimen de comparecencia restrictiva en el marco del caso Odebrecht.

Tejada saldrá en libertad luego de permanecer más de 27 meses en prisión preventiva en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

A la ex seleccionada se le involucró en este caso luego de que a su otrora pareja—el ex viceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba— se le acusara de recibir coimas por parte de Odebrecht para entregarle la licitación por la línea 1 del Metro de Lima y se conociera que ella "firmó una declaración jurada para abrir una cuenta off shore en el Banco de Andorra en la que tendría el 35% de la propiedad".

Resolución tuvo el voto discordante de la jueza superior Edita Condori Fernández. Además tribunal prohíbe a Jéssica Tejada ausentarse de la localidad donde domicilia, comunicarse con los demás imputados, así como el pago de una caución de S/5 000, entre otras medidas.

Esta es la segunda ocasión que Tejada presentaba un recurso para recuperar su libertad. En julio del 2018 la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución judicial que declaró infundado su pedido para afrontar en libertad el proceso.

Captura.

Esta nueva resolución de la sala —en este caso de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios— desestima la anterior medida de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional por mayoría. Así, ordena la inmediata liberación de Jéssica Tejada, puesto que "no se ha acreditado que la recurrente registre antecedentes penales o cualquier otra circunstancia que verifique su vinculación con otro hecho delictivo que permita a su vez valorar un inminente riesgo de fuga u obstaculización procesal".