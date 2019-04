Juez Concepción resolverá pedido para que Alva Castro no salga del país

El juez Richard Concepción Carhuancho evaluará mañana el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se ordene impedimento de salida del país por 18 meses a Luis Alva Castro, ministro y congresista del Apra durante los dos gobiernos de Alan García.

La solicitud de Pérez, miembro del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, forma parte de la investigación que se sigue a Alva Castro por el presunto delito de lavado de activos, en las modalidades de conversión, tenencia y ocultamiento.

En la resolución judicial a la que accedió El Comercio se señala que la fiscalía le imputa al también ex presidente del Congreso haber recibido US$200.000 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht para financiar la campaña electoral aprista del 2006.

La audiencia fue programada para mañana a las 3 p.m. en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el Centro de Lima. Y tiene carácter de “inaplazable”.

Como se recuerda, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declaró a Pérez en febrero del 2018 que entregó el citado monto para la campaña de García Pérez en el 2006 por medio de Alva Castro.

“No teníamos ni capacidad ni interés de aportar a todos los partidos, solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir y que creía podíamos aportar. Después de muchas discusiones, fueron haciéndose los aportes en esa época. No aportamos a ningún otro partido”, relató Barata en Sao Paulo (Brasil), según el audio de la diligencia al que accedió este Diario el año pasado.

—Marcan distancia—

Humberto Abanto, abogado de Alva Castro, indicó a este Diario que su defendido acudirá a la audiencia. Señaló también que este último se ratifica en negar que haya gestionado, solicitado o recibido dinero de Jorge Barata o de Odebrecht.

“No hemos hecho mayores comentarios. Nos citan, iremos y absolveremos el asunto”, comentó el defensor del ex parlamentario, quien anteriormente ha expresado que se someterá a las investigaciones porque no tiene “nada que ocultar”.

La investigación preliminar a Alva Castro fue iniciada por el fiscal Pérez en junio del 2018 y también comprende a Alan García.

El abogado de García, Erasmo Reyna, sostuvo que Alva Castro no formaba parte del comité de campaña presidencial para los comicios del 2006 y que el ex mandatario no estaba vinculado a la recaudación de fondos ni al manejo de los mismos, pues de esto se encargaba un equipo administrativo.

“Marcamos distancia de cualquier manejo, recaudación o recepción de orden económico. Esa no era labor del candidato. De haberse producido algún aporte, quien tiene que responder por ello es el señor Luis Alva Castro, si hubiera algo que explicar”, refirió Reyna.