Odebrecht: Pedido de libertad de Jessica Tejada fue dejado al voto

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó este martes al voto el pedido de la ex voleibolista Jessica Tejada, quien solicitó afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el Caso Odebrecht.

El próximo 4 de febrero, Tejada cumplirá un año recluida en el Anexo I del Penal para Mujeres de Chorrillos, tras ser detenida en el marco de las investigaciones que realiza el Equipo Especial de la Fiscalía por las coimas que pagó la constructora brasileña por los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima.

Durante la audiencia, Jessica Tejada aseguró ante el tribunal superior que no posee cuentas bancarias y que el departamento que está a su nombre –por el que la fiscalía le imputa lavado de activos- aún no ha sido cancelado.

Recordó que ella “defendió la camiseta del país” y que no cometería ningún acto ilícito que manche su nombre.

“Me están haciendo un daño terrible, yo no quiero que me saquen del proceso, no estoy pidiendo que me saquen del proceso. Señores, tengo dos niños y mi madre a la que cuido”, dijo, por medio de una videoconferencia, desde la sala de audiencias del penal de Chorrillos.

Finalmente, la ex voleibolista indicó que cuando estuvo en el extranjero y se ordenó su captura; pese a tener pasaporte español, regresó al país a “dar la cara”.

“No sabía de esta situación de la que se me acusa, nada de nada. Me vengo enterar allá [fuera del país] que yo no tengo cuentas ¿Qué cuenta he manejado?”, cuestionó Tejada.

Jessica Tejada, pareja del ex viceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba, es investigada por el delito de lavado de activos tras ser acusada de ayudar al ex funcionario a lavar el dinero de presuntas coimas recibidas de Odebrecht.

El abogado de Tejada, el ex juez supremo Javier Villa Stein, solicitó a la sala que se dicte comparecencia simple en favor de la ex deportista “por justicia”.

Aseguró que en la investigación solo existe una declaración jurada, presuntamente firmada por su patrocinada y que hasta ahora viene siendo analizada por los peritos grafotécnicos.

Villa Stein indicó que no existen graves ni fundados elementos que puedan certificar que la ex voleibolista sea la beneficiaria final de las “offshore” Oblong e Hispamar, como señala la Fiscalía. “No se puede decir que es beneficiaria final de una cuenta de cuyos recursos no puede disponer”, indicó.

-Navarro la complica-

Sin embargo, el fiscal superior anticorrupción Iván Vladimir Cáceres alegó ante la Sala que durante las investigaciones realizadas, las imputaciones contra Tejada se han fortalecido. Por ello, solicitó que se confirme la prisión preventiva.

Cáceres explicó que son tres las declaraciones juradas y no solo una, donde aparece la firma de Jessica Tejada.

A ello, se suma la declaración del co-procesado Miguel Navarro (ex funcionario del Ministerio de Transportes), quien confirmó que Tejada sí firmó los documentos para abrir empresas “offshore”.

“Tejada recibió un cheque del consorcio del Tren Eléctrico el 18 de agosto del 2011, por 2 mil soles. ¿Que tenía que hacer ella cobrando el cheque?”, cuestionó el fiscal.

La Sala, integrada por los magistrados Edita Condori Fernández, Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla, anunció que resolvería el pedido en el plazo de ley.