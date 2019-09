PPK: Pedido de prisión preventiva para Sepúlveda no es revisado desde abril

Cinco meses después de que el fiscal José Domingo Pérez solicitara prisión preventiva contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, el Poder Judicial aún no revisa el requerimiento presentado como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht, vinculadas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Tras incluirlo en la investigación, el fiscal Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Sepúlveda, por el presunto delito de lavado de activos. El empresario es dueño de la empresa First Capital y fue socio de PPK en la empresa Westfeld Capital. Ambas compañías son investigadas por haber recibido pagos de Odebrecht.

Según pudo conocer El Comercio, Gerardo Sepúlveda, quien reside en Santiago de Chile, ya fue notificado vía Cooperación Internacional, sobre el pedido de prisión preventiva, así como de su inclusión en la investigación preparatoria.

Desde el 4 de junio pasado, el empresario debía informar si iba a seguir contando con los servicios legales de la abogada Romy Chang. Sin embargo, hasta la fecha esto no ha sido reportado.

De hecho, la última vez que la letrada participó en una diligencia como representante legal de Gerardo Sepúlveda fue el 5 de marzo de 2018, cuando se tomó su declaración como testigo en Chile. En ese momento, el fiscal a cargo era Hamilton Castro.

En declaraciones a El Comercio, Romy Chang dijo que había sido contratada para la defensa en la etapa en la que Sepúlveda figuró como testigo en el caso. Agregó que el empresario no ha vuelto a contactarla.

“Yo lo acompañé cuando era testigo en Chile y ahora no me ha vuelto a decir nada de momento, a la fecha no tengo un apersonamiento suyo para defenderlo, mi contratación fue puntual para el tema de cuando era testigo, solo se me contrató para acompañarlo en una diligencia en chile, no tengo un apersonamiento, no tengo domicilio procesal, ni nada fijado”, sostuvo.

Chang añadió que Sepúlveda “lo tiene todo bien claro, de acuerdo a lo que explicó en ese momento, no hubo ninguna irregularidad en las contrataciones de las empresas”.

Lo cierto es que los días transcurren y el proceso se sigue dilatando. Ante este panorama, el fiscal José Domingo Pérez presentó el último miércoles un escrito ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz. En el documento le pide al magistrado convocar a una audiencia en los próximos días para evaluar el pedido de prisión preventiva.