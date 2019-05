PJ continuará este viernes evaluación de prisión preventiva contra Enrique Cornejo 

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena del segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Especializada en Delitos de Corrupción continuará este jueves desde las 10 a.m. la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno aprista Enrique Cornejo y otros ex funcionarios que intervinieron en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima y Carretera Interoceánica Sur (Iirsa Sur) a la empresa Odebrecht.

En la audiencia, la fiscalía sustenta el pedido de cárcel preventiva por 36 meses contra para Oswaldo Plasencia, Jorge Luis Menacho y Raúl Torres Trujillo. Todos ellos, involucrados con el Comité de Licitación de los mencionados proyectos.

Según el Ministerio Público, Plasencia fue el encargado de presentar el proyecto del metro a la Municipalidad de Lima, y habría tenido plenos poderes para aprobar adendas y expedientes sin necesidad de la aprobación de la contraloría.

Los abogados de los imputados también harán uso de la palabra para sustenta la defensa de los investigados por el equipo especial Lava Jato. La audiencia del jueves fue suspendida alrededor de las 10 p.m.

En la sesión del último domingo, la fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva contra el ex ministro Enrique Cornejo.

En la audiencia, la fiscal adjunta Meryl Huamán Altamirano sostuvo que Cornejo se habría coludido con representantes de Odebrecht para que le otorgaran la buena pro del proyecto mencionado.

Huamán también leyó la declaración de un colaborador eficaz del Ministerio Público, quien mencionó reuniones entre Cornejo y Alan García en el 2009, en las que el entonces presidente indicó que la obra debía culminarse en 18 meses como máximo; es decir, antes de que culminara su gobierno, tal como ocurrió.

Mateo Castañeda, abogado del ex ministro, afirmó que Jorge Barata ha declarado que no le entregó dinero a su defendido. Dijo que fue una decisión política el que la obra se hiciera en 18 meses.