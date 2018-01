Odebrecht: primeros detenidos colaboran activamente un año después

"Todos saben que la pita se rompe por el lado más débil".

Esta frase resumió, hace exactamente un año, lo que fue la primera detención del Caso Lava Jato en Perú. La dijo el protagonista de este episodio: Edwin Luyo, quien se convirtió en el primer ex funcionario en ser enviado al penal de Piedras Gordas por estar involucrado con el pago de sobornos de la empresa Odebrecht.

Edwin Luyo cumple hoy doce de los dieciocho meses de prisión preventiva que ordenó el juez Ricardo Manrique Laura, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional. En ese entonces, aún no existía un conflicto con el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y el caso era suyo.

Actualmente, la fiscalía está avanzando con la investigación para determinar el pago de sobornos de Odebrecht para ganar la línea 1 del metro de Lima. Esta investigación preparatoria está dentro del plazo vigente (36 meses). Además, existen colaboraciones eficaces que están en proceso de corroboración. Una de ellas es, precisamente, la de Edwin Luyo.

–La palingenesia–

​Renacimiento o regeneración de un ser vivo después de la muerte: palingenesia. Así se llamó el primer operativo del equipo especial anticorrupción del Ministerio Público, que lidera el fiscal Hamilton Castro, y en el que fue detenido Luyo Barrientos. A este le siguieron Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García; la ex voleibolista Jessica Tejada y el ex funcionario del MTC Miguel Ángel Navarro. Todos relacionados a las coimas pagadas por Odebrecht por la línea 1 del metro de Lima.

En la primera audiencia de prisión preventiva del Caso Lava Jato en Perú, que duró cinco horas, el fiscal Castro dijo que este caso de corrupción se puede considerar como el más grande en la historia del país. Un año después, los hechos lo están demostrando.

​El expediente 19-2017 es el que contiene la investigación preparatoria contra los primeros involucrados por el pago de sobornos en la construcción de la línea 1 del metro de Lima.

Ante una consulta de El Comercio, el fiscal Castro precisó hace algunos días que esta pesquisa está en una etapa de intensa corroboración. Además, resaltó que Luyo, Cuba, Navarro y Tejada –los cuatro con órdenes de prisión preventiva de 18 meses– están participando "activamente" en la investigación a través de sus respectivos abogados.

Cabe recordar que, por esta arista del megacaso, la fiscalía investiga preliminarmente al ex presidente Alan García y al ex ministro de Transportes Enrique Cornejo por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, en agravio del Estado. La empresa brasileña reconoció a la fiscalía que pagó US$8'100.000 en sobornos por este proyecto. Luyo también lo admitió.



Fuentes cercanas al ex funcionario –hoy recordado por convertirse en el inicio de esta historia– precisaron a este Diario que actualmente es un aspirante a colaborador eficaz, cuyo trámite inició hace unos meses. Confirmaron, además, que la información que ha brindado está en etapa de corroboración. A un año de su encarcelación, se encuentra bien de salud, pero no dará ninguna declaración a la prensa.

(Foto: Archivo El Comercio) El ex viceministro Jorge Cuba se entregó semanas después que el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por 18 meses. Hoy se encuentra también en el penal de Piedras Gordas. (Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

Otras fuentes también indicaron a El Comercio que Cuba Hidalgo, el ex viceministro recluido en Piedras Gordas desde el 31 de enero del 2017, se encontraría tramitando su proceso de colaboración eficaz ante el despacho del fiscal Castro.

Desde enero pasado, cada cierto tiempo aparecen nuevos hallazgos del Caso Lava Jato en Perú. Y así, hasta el momento, la fiscalía ya tiene 26 investigaciones, 14 detenidos y 17 colaboradores eficaces que siguen confesando la trama de esta red transnacional de corrupción.