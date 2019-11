César Nakazaki, abogado de dos de los árbitros que están siendo investigados por los presuntos pagos de coimas de Odebrecht para lograr laudos favorables para la empresa brasileña, dijo que espera que la Sala Penal de Apelaciones revoque la orden de prisión preventiva dictada contra los procesados.

“Confiamos en que haya revocaciones de la prisión preventiva, no sé cuántas porque la sala anticorrupción está en un momento muy duro. Es una guitarra desafinada que hay que arrancarle notas de justicia de vez en cuando, pero el presidente Ramiro Salinas, que es un hombre con mucha experiencia, dijo que va a hacer un gran esfuerzo porque sea una decisión justa”, comentó en una entrevista a Canal N.

César Nakazaki, defensor de Mario Castillo Freyre y Richard Martin Tirado, calificó las órdenes de prisión preventiva que se dictaron contra catorce árbitros, de las cuales trece siguen vigentes, como “un exceso” y un error que espera que sea corregido por los magistrados de Sala Penal de Apelaciones.

“A algunos les dieron comparecencia [...] donde la fiscalía acepta que no había pruebas al respecto. En el caso de Castillo Freyre no solo no hay prueba, sino que todos los testigos de la fiscalía dicen que es insobornable, que había que buscar un perito justamente de la Católica para poderlo convencer”, aseguró el abogado.

La Sala de Apelaciones dispuso la liberación de Daniel Linares Prado. “Si al señor Linares le dan libertad, porque no hay pruebas, ¿qué pasa con las personas que las pruebas dicen más bien que es inocente, que no puede ser sobornable?”, cuestionó Nakazaki.

Los magistrados informaron, luego de llevar a cabo las audiencias para escuchar a la fiscalía y a los abogados de los árbitros, que se pronunciarán en un plazo razonable por tratarse de un caso complejo con 16 procesados. “Nos han pedido paciencia para dar una decisión justa”, recordó César Nakazaki.