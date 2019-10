El expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon informó este martes que solicitó la suspensión de su militancia a Juntos por el Perú (antes Partido Humanista). Esto luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata , reveló, ante los fiscales del equipo especial Lava Jato, que la constructora brasileña financió su campaña.

La semana pasada, Jorge Barata respondió sobre las identidades de varios ‘codinomes’, entre ellos ‘Sipán’, que aparecen en los registros de la división de sobornos de la empresa.

Fuentes de El Comercio confirmaron que Barata declaró que ‘Sipán’ correspondería a Javier Velásquez Quesquén o a Yehude Simon, que fueron primeros ministros del segundo gobierno aprista. En cualquier caso, expresó que ambos recibieron dinero para sus campañas.

Durante la diligencia en Curitiba, Barata no recordó si el pago registrado a nombre de ‘Sipán’ estaba relacionado a una obra. Remarcó que los detalles se esclarecerían con la documentación del sistema interno My Web Day.

“Hoy en él Comité Ejecutivo de Juntos por el Perú [...] he solicitado la suspensión de mi militancia en aras de fortalecer la Institucionalidad”, escribió Yehude Simon, en su cuenta de Twitter.

“Tengo la fe de derrotar el nuevo obstáculo y volver pronto. Lo mejor para Juntos por el Perú”, añadió.

Tengo la fe de derrotar el nuevo obstáculo y volver pronto. Lo mejor para Juntos por el Perú. — Yehude Simon M. (@YehudeSimonM) October 8, 2019





Ni bien se conoció la declaración de Barata, Yehude Simon aseguró que no tenía problemas con la posibilidad de que el Poder Judicial ordene el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones., y sostuvo que es el principal interesado en que se investigue el hecho.

“Barata tiene que decir a quién le entregó el dinero, en qué momento lo hizo. No puede decirme ‘yo lo he apoyado’. Que me diga cuándo me ha apoyado, a quién entregó el dinero con nombre propio, no queda otra cosa. No puede poner mi nombre tan libremente sin ninguna prueba”, manifestó.