Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, asistió a las reuniones de negociación de los compromisos que se adoptarán en la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará el 13 y 14 de abril, y que llevará por título "Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción". En entrevista a este Diario, Méndez destacó que el Perú haya planteado este tema como país anfitrión.

— ¿Es la primera vez que los países del bloque hablarán sobre lucha anticorrupción en una Cumbre de las Américas?

Como tema central, sí. Es un tema que en este momento es muy importante en América y en el mundo. La región siempre ha liderado en temas difíciles como derechos humanos, derechos de las mujeres, ahora de democracia y gobernabilidad. Una región que no tiene miedo a enfrentar [el problema] y juntar a sus líderes para hablar de esto.

— La canciller peruana Cayetana Aljovín y el secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson coincidieron hace unos días en que esta cumbre debe arribar a medidas concretas. ¿Cómo será posible conseguirlo?

Nuestros países ya cuentan con varios sistemas para apoyar a los gobiernos a combatir la corrupción, por ejemplo dentro del esquema de la OEA tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tiene un mecanismo de seguimiento para monitorear la implementación de recomendaciones.

— ¿Cómo funciona esto?

Dos países evalúan a un tercero por sorteo: qué ha hecho y dan sus recomendaciones. Otro mecanismo que ha hecho un trabajo impresionante es la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. No hemos llegado al punto para que nuestros pueblos no sufran la corrupción, qué podemos hacer en esta ocasión, para combatir la corrupción no hay una solución mágica, necesita ser enfocado de forma integral.

— ¿En la declaración de esta cumbre habrá compromisos para que no haya más casos Lava Jato?

Sin entrar en casos específicos, en casi todos los países hemos escuchado de situaciones que no debieron ocurrir. Cómo podemos aprender uno del otro, podemos reforzar el esquema regional para mejorar la gobernabilidad, la transparencia, prevenir la corrupción. Es un tema que necesita voluntad política, pero también necesita un cambio cultural.

— ¿Se hará alguna exhortación a los gobernantes que asistan a la cumbre? Algo están dejando de hacer para dejar la puerta abierta a la corrupción.

El tema es muy complejo, para enfrentar la corrupción se necesita una reafirmación de la voluntad política, yo creo que esa voluntad sí existe, pero es difícil cambiar estructuras que han estado enraizadas. [...] Hay algunos países donde las licitaciones públicas son totalmente públicas. Tenemos que ir acercándonos a esos esquemas, que la gente sepa cuáles son las decisiones que se toman, por qué se toman y cuánto le cuesta.



— ¿El representante de Venezuela ha participado en estas reuniones de negociación de compromisos para la cumbre?

Sí.

— ¿Cree que la asistencia del presidente venezolano Nicolás Maduro pueda ser un obstáculo para el desarrollo de este encuentro?

Está invitado como todos los mandatarios. No quisiera meterme más en ese tema.

— ¿Existe algún mecanismo mediante el cual un mandatario puede ser vetado de esta cumbre?

No.

Lee más en Política...