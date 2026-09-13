Cada año cientos de obras se quedan en pausa por falta de expedientes técnicos. Para resolverlo, el Gobierno de Dina Boluarte creó una entidad nueva: el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI).

Este organismo técnico nació el 21 de diciembre de 2023, mediante el Decreto Legislativo N° 1615. Casi tres años después, la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha administrado más de 34 millones de soles. ¿El resultado? Solo un proyecto asesorado en todo el país.

El único caso que logró sacar a flote es el expediente técnico del colegio de nivel secundaria Basilio Auqui, ubicado en la provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho).

Ministra castillista

Actualmente la entidad está a cargo de Jenny Patricia Ocampo Escalante, quien fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego de Pedro Castillo.

Bajo su gestión en el OEDI, solo en el mes de julio de 2026, la entidad gastó más de medio millón de soles en gastos corrientes.

Según se pudo revisar este Diario, la entidad logró obtener S/ 7.876 en vestimenta para la Alta Dirección (16 casacas impermeables, 16 cortavientos, 16 chalecos de dril, blusas y camisas bordadas). También S/ 2.896 en 16 “mochilas viajeras de tela Oxford” para la misma cúpula.

OEDI destinó este año más de S/ 8000 soles para una celebración con motivo de fiestas patrias. (FOTO: OEDI Facebook)

El 22 de julio pasado, la entidad destinó S/ 8.359 para celebrar Fiestas Patrias. El gasto se registró bajo el nombre “fortalecimiento de capacidades” y se contrató a Fruvermass, empresa del rubro de restaurantes, bares y cantinas.

Consultada por esta Unidad, Jenny Ocampo, jefa de OEDI, dijo que son “actividades programadas dentro de recursos humanos y se procuran dentro de todo porque solamente son tres actividades al año”.

Planilla dorada

Más de 100 trabajadores registró el OEDI en julio de 2026, justo cuando estaba por darse la transferencia al gobierno de Keiko Fujimori.

La entidad tiene remuneraciones homologadas a las de la PCM. Especialistas perciben pagos de hasta S/ 13.000, algunos de ellos amparados solo en el grado académico de bachiller.

Pero, pese a ofrecer buenos sueldos, el OEDI no logró traducir esa inversión en resultados. La entidad se ha visto obligada a rescindir convenios y devolver dinero que distintas municipalidades le habían transferido para la elaboración de expedientes técnicos. Uno de estos casos terminó incluso en arbitraje: se trata del proyecto de agua potable de la Municipalidad de Tayacaja.

OEDI ha rescindido al menos cinco convenios. ¿La razón? La imposibilidad de concretar la asesoría a municipalidades y gobiernos regionales.

La jefa institucional indicó que las cancelaciones se dieron porque los municipios “no tenían presupuesto para contratar personal especializado”. Sin embargo, a pesar de contar con buen presupuesto, en el propio OEDI, el cargo de coordinador del área especializada en presupuesto y modernización recaía en un profesional en zootecnia: Pedro Julca Martínez.

Al respecto, Ocampo justificó el panorama asegurando que encontró problemas en los perfiles técnicos al asumir el cargo, y responsabilizó a la gestión anterior: “lo que tú indicas ha sido una realidad que yo encontré al momento que asumí”.

Hermano fujimorista

Rafael Gatica Vega, director de Estudios de Preinversión de OEDI, es hermano del diputado de Fuerza Popular, Francisco Gatica.

Frente a este vínculo familiar, la jefa institucional defendió su permanencia y descartó cualquier impedimento.

El hermano del diputado fujimorista Francisco Gatica trabaja como director de la Oficina de Estudios de Preinversión del OEDI. (Foto: Congreso)

“Realmente todas las personas tienen derecho a poder trabajar, y bueno, si su hermano ha postulado, es un tema independiente”, manifestó.

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El dato Para este año, el OEDI dispone de más de 14 millones de soles de presupuesto. Desde su creación, ya ha tenido cuatro jefes institucionales.

En el 2022, Jenny Ocampo, actual jefa de OEDI, ejerció el cargo de ministra y repuso en Agro Rural a un allegado de Vladimir Cerrón, pese a cuestionamientos.

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