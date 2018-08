Oficialismo rechaza críticas de Salvador Heresi a PPK

Las críticas del congresista Salvador Heresi al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que incluyeron un pedido para iniciarle un proceso de expulsión del partido Peruanos por el Kambio (PpK), no fueron bien recibidas en la bancada oficialista. Su portavoz, Gilbert Violeta, consideró que el ex ministro de Justicia tuvo “una reacción desmedida”.

Violeta aclaró que no existe un proceso disciplinario abierto contra Heresi, pero que sí hay un pedido de diferentes parlamentarios para que aclare su relación con el suspendido juez supremo César Hinostroza, luego de la difusión de tres nuevos audios en los que se les escucha realizar coordinaciones sobre políticas públicas.

“Ha habido unos mensajes del congresista Heresi que nadie en la bancada comparte. [Su posición] está sobrecargada en un tono que no corresponde. No lo voy a calificar. Yo espero que haya una rectificación de lo que ha afirmado”, declaró Violeta.

El último lunes, Heresi propuso evaluar el retiro de Kuczynski de Peruanos por el Kambio por presuntamente haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht.

El congresista Juan Sheput (PpK) afirmó que las críticas de Heresi al ex mandatario “son injustas y desproporcionadas”.

“Creo que hay que comprenderlo por las circunstancias que rodean sus respuestas, la verdad apelaría a que sea más sereno y que espere a que pase el tiempo antes de hacer acusaciones de esa índole [contra PPK], que no solo son injustas y desproporcionadas, sino que no están de acuerdo con la realidad”, dijo Sheput a El Comercio.

El parlamentario oficialista Moisés Guía Pianto calificó de “desleal” la actitud de Salvador Heresi. “Primero hacia el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y, sobre todo, hacia la idea de que nuestra bancada está siempre unida”, declaró a RPP.

—“Es una franquicia”—

Heresi opinó que el partido Peruanos por el Kambio “es actualmente una franquicia”, que no tiene un visión doctrinaria. Agregó que, en su calidad de secretario general, solicitará que el estatuto de esta agrupación –que llevó a Kuczynski a la Presidencia de la República– sea modificado.

“El partido actualmente es una franquicia sin visión doctrinaria y una propuesta tecnócrata que está resultado insuficiente para hacer lo que denominamos la revolución social. Creo que debemos pasar de la fracasada revolución social a una reforma integral de las estructuras en nuestro país”, dijo en diálogo con este Diario.

El ex ministro de Justicia reiteró que no tiene “ninguna relación” con Hinostroza, tras la revelación de tres nuevos audios en los que se les escucha hacer coordinaciones. “El uso del modismo ‘hermano’ en el Perú no refleja ninguna cercanía necesariamente”, acotó.