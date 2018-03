Fuerza Popular no es la única bancada que no tiene definidos sus votos para la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El legislador de Peruanos por el Kambio Moisés Guía Pianto no descartó un voto a favor de la destitución promovida por la oposición.

El oficialista comentó a El Comercio que este sábado se reunirá con su movimiento regional Junín Emprendedores para fijar una postura sobre el segundo intento de vacancia contra PPK.

"Estamos evaluando porque hicimos una alianza y muchas cosas no se han cumplido", indicó Guía Pianto a este Diario. Cuando se le preguntó sobre los incumplimientos, el oficialista señaló la problemática en la carretera central, la agenda medioambiental y la falta de apoyo a la agricultura.

Guía Pianto resaltó que respetará la decisión de su movimiento regional, del cual es fundador. "No estamos en contra [de la vacancia], pues si no se cumple y el gobierno tiene esperando a mi región, no puedo ir en contra de lo que ellos pidan", manifestó.

Esta no es la primera vez que Guía Pianto estaría a favor de una vacancia. En enero del 2017, durante el conversatorio "Foro de educación y género" organizado por su despacho, pidió la vacancia de Kuczynski en tanto se mantenga la "ideología de género".

Tras ello, Guía Pianto pidió disculpas públicas al jefe del Estado. Como sanción, la bancada oficialista lo suspendió por seis meses. Un año después, el congresista de Junín vuelve a hablar de una vacancia y en esta oportunidad su voto podría definir la permanencia de PPK.